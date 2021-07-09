При этом фото – не основная занятость женщины. Она - банкирша, которая имеет большое вдохновенное хобби.

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Вьетнам с высоты птичьего полета

Кхан Фан родом из вьетнамского города Хошимин. Она вдохновлялась работами Флориана Леду и Энди Леклерка. И конечно, самим Вьетнамом. Фотография дает женщине возможность много путешествовать собственной страной и знакомиться с множеством интересных людей.

Мы привыкли видеть мир на уровне глаз, но стоит только подняться выше, как все меняется: самые обычные вещи превращаются в произведения искусства,

– объясняет фотограф свое увлечение аэросъемкой.

Награды за талант

Еще один интересный факт о Кхан Фан: она никогда не посещала курсы фотографии. Но это не помешало ей участвовать в международных конкурсах и получить немало наград. Ее фотографии отметили National Award Sonyworld 2019, Drone Award Skypixel 2019, Drone Award Siena 2019, Travel Category Sonyworld Awards 2021 и многие другие. По словам Кхан, в выборе новых сюжетов она доверяет глазам и сердцу.