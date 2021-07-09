При тому фото – не основна зайнятість жінки. Вона – банкірка, яка має велике натхненне хобі.

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В'єтнам з висоти пташиного польоту

Кхан Фан родом з в'єтнамського міста Хошимін. Вона надихалася роботами Флоріана Леду та Енді Леклерка. І звичайно, самим В'єтнамом. Фотографія дає жінці можливість багато подорожувати власною країною та знайомитися з безліччю цікавих людей.

Ми звикли бачити світ на рівні очей, але варто тільки піднятися вище, як все змінюється: самі звичайні речі перетворюються на витвори мистецтва,

– пояснює фотографка своє захоплення аерозйомкою.

Нагороди за талант

Ще один цікавий факт про Кхан Фан: вона ніколи не відвідувала курси фотографії. Але це не завадило їй брати участь в міжнародних конкурсах і отримати чимало нагород. Її світлини відзначили National Award Sonyworld 2019, Drone Award Skypixel 2019, Drone Award Siena 2019, Travel Category Sonyworld Awards 2021 і багато інших. За словами Кхан, у виборі нових сюжетів вона довіряє очам і серцю.