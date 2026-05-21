Где можно увидеть остатки Перемышльской крепости, выдержавшей несколько осад российской армии

Руины этого легендарного оборонного комплекса, выдержавшего самую длинную осаду Первой мировой войны, до сих пор могут увидеть путешественники. И хотя речь идет о Перемышльской крепости в Польше, кое-что сохранилось и на территории Украины.

А именно в селе Поповичи, на самой границе. Со ссылкой на localhistory.org.ua и не только рассказываем об этом подробнее.

Австрийская твердыня под границей: где найти 6 забытых фортов Перемышля в Украине?

Мало кто знает, но в украинском с Польшей приграничье спрятаны уникальные оборонительные сооружения среди живописных холмов. И хотя в условиях войны для поездки туда приходится оформлять специальное разрешение, они продолжают привлекать исследователей и любителей экстремального туризма.

Речь идет о форте Поповичи, где каждая стена дышит историей и хранит память об ожесточенных боях ХХ века. И где до сих пор стоят остатки величественных оборонительных сооружений, которые поражают масштабами, хотя природа постепенно забирает свое.

Всего этих сооружений на украинской территории 6, как отмечают на stezhkamu.com, и они достаточно сильно поросли зарослями и кустарником. Лучше всего сохранилось "Дзевенчицы" с многоярусным строением, протоптанной тропой вокруг и глубоким рвом вблизи.

Поражает его уникальная инженерная инфраструктура – здесь сохранился колодец более чем 100 метров глубиной, который когда-то был оборудован лифтом и металлическими лестницами. Его диаметр – аж 2 метра, поэтому исследователи предполагают, что сооружение могло служить подземным переходом в Перемышль – на случай срочной эвакуации гарнизона.

Именно так – форт Поповичи был частью значительно более масштабного оборонного комплекса, Перемышльской крепости. Идея превратить Перемышль в мощную крепость возникла у австрийских властей еще в XIX веке, строительство начали в 1850 году и продолжали вплоть до начала Первой мировой войны.

Форт Поповичи на Львовщине: какую роль сыграл он в истории Первой мировой войны?

Поэтому и не удивительно, что перед началом Первой мировой войны Перемышльская крепость была грандиозным комплексом из 31 полноценного форта и 10 укрепленных артиллерийских батарей. В 1900-х годах толщину стен увеличили до 3,5 метра, дополнительно укрепив их стальными плитами.

Главные форты располагали автономным электроснабжением, лифтами, помпами и вентиляцией. А весь оборонительный пояс вокруг Перемышля состоял из 57 фортов и простирался на 45 километров.

Во время войны российская армия дважды окружала крепость. В целом осада Перемышля в итоге стала самой длительной в истории Первой мировой – целых 133 дня, как рассказывают на historyofwar.org.

Гарнизон капитулировал 22 марта 1915 года только из-за острой нехватки продовольствия и больших потерь – но перед этим, 21 марта, по приказу австрийского командования форты взорвали. Менее чем за 3 месяца россияне сбежали, но история для фортов фактически завершилась.

Как доехать до остатков Перемышльской крепости и что важно знать?

Добирание к историческому памятнику является настоящим квестом: общественный транспорт сюда курсирует нечасто, а качество дороги оставляет желать лучшего. Непосредственно к оборонительным сооружениям ведет полевая дорога с указателями. Путешественникам следует быть очень внимательными, ведь фортификации настолько сильно заросли лесом и кустарниками, что их легко не заметить.

Поскольку руины расположены непосредственно возле государственной границы, туристам обязательно нужно специальное разрешение, как подчеркивают на портале ГПСУ. Согласно действующему законодательству Украины, въезжать, находиться и даже проживать в 5-километровой пограничной полосе можно только на основании разрешения Государственной пограничной службы, который необходимо оформить заранее.

Какие еще интересные крепости Львовской области стоит увидеть каждому туристу в 2026 году?

Во Львовской области действительно очень много особенных мест, интересных для туристов. В декабре 2025 года регион презентовал путеводитель "Львовщина. 25 туристических магнитов".

Львовщина уникальна тем, что здесь каждый камень, каждое дерево в Карпатах, каждый памятник архитектуры имеет свою историю,

– справедливо говорил представитель Львовского облсовета Ярослав Гасяк на этой презентации.

Из этого списка почти невозможно обойти стороной Тустань, если вы приехали изучать Львовскую область. Эта наскальная крепость расположена в государственном историко-культурном заповеднике "Тустань", и совсем недавно, в начале мая 2026 года, там завершили модернизацию и расширение смотровых площадок. Теперь туристы могут увидеть даже ранее малозаметные элементы фортификации.

А еще новый сезон экскурсий открыл и Свиржский замок. Уже с 16 – 17 мая можно насладиться этой уникальной достопримечательностью на холме в окружении озер и рвов. График работы будет таким: суббота и воскресенье с 10 до 17 и только в сопровождении экскурсовода. Стоимость – 150 гривен, для студентов и пенсионеров – 80, а для детей до 12 лет, военнослужащих и лиц с инвалидностью – бесплатно.