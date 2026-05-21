Где можно увидеть остатки Перемышльской крепости, выдержавшей несколько осад российской армии
- В селе Поповичи на границе Украины с Польшей расположены остатки Перемышльской крепости, которая выдержала самую долгую осаду Первой мировой войны.
- Для посещения фортификаций, расположенных в пограничной зоне, необходимо получить специальное разрешение от Государственной пограничной службы Украины.
Руины этого легендарного оборонного комплекса, выдержавшего самую длинную осаду Первой мировой войны, до сих пор могут увидеть путешественники. И хотя речь идет о Перемышльской крепости в Польше, кое-что сохранилось и на территории Украины.
Со ссылкой на localhistory.org.ua и не только рассказываем об этом подробнее.
Австрийская твердыня под границей: где найти 6 забытых фортов Перемышля в Украине?
Мало кто знает, но в украинском с Польшей приграничье спрятаны уникальные оборонительные сооружения среди живописных холмов. И хотя в условиях войны для поездки туда приходится оформлять специальное разрешение, они продолжают привлекать исследователей и любителей экстремального туризма.
Речь идет о форте Поповичи, где каждая стена дышит историей и хранит память об ожесточенных боях ХХ века. И где до сих пор стоят остатки величественных оборонительных сооружений, которые поражают масштабами, хотя природа постепенно забирает свое.
Всего этих сооружений на украинской территории 6, как отмечают на stezhkamu.com, и они достаточно сильно поросли зарослями и кустарником. Лучше всего сохранилось "Дзевенчицы" с многоярусным строением, протоптанной тропой вокруг и глубоким рвом вблизи.
Поражает его уникальная инженерная инфраструктура – здесь сохранился колодец более чем 100 метров глубиной, который когда-то был оборудован лифтом и металлическими лестницами. Его диаметр – аж 2 метра, поэтому исследователи предполагают, что сооружение могло служить подземным переходом в Перемышль – на случай срочной эвакуации гарнизона.
Именно так – форт Поповичи был частью значительно более масштабного оборонного комплекса, Перемышльской крепости. Идея превратить Перемышль в мощную крепость возникла у австрийских властей еще в XIX веке, строительство начали в 1850 году и продолжали вплоть до начала Первой мировой войны.
Форт Поповичи на Львовщине: какую роль сыграл он в истории Первой мировой войны?
Поэтому и не удивительно, что перед началом Первой мировой войны Перемышльская крепость была грандиозным комплексом из 31 полноценного форта и 10 укрепленных артиллерийских батарей. В 1900-х годах толщину стен увеличили до 3,5 метра, дополнительно укрепив их стальными плитами.
Главные форты располагали автономным электроснабжением, лифтами, помпами и вентиляцией. А весь оборонительный пояс вокруг Перемышля состоял из 57 фортов и простирался на 45 километров.
Во время войны российская армия дважды окружала крепость. В целом осада Перемышля в итоге стала самой длительной в истории Первой мировой – целых 133 дня, как рассказывают на historyofwar.org.
Гарнизон капитулировал 22 марта 1915 года только из-за острой нехватки продовольствия и больших потерь – но перед этим, 21 марта, по приказу австрийского командования форты взорвали. Менее чем за 3 месяца россияне сбежали, но история для фортов фактически завершилась.
Как доехать до остатков Перемышльской крепости и что важно знать?
Добирание к историческому памятнику является настоящим квестом: общественный транспорт сюда курсирует нечасто, а качество дороги оставляет желать лучшего. Непосредственно к оборонительным сооружениям ведет полевая дорога с указателями. Путешественникам следует быть очень внимательными, ведь фортификации настолько сильно заросли лесом и кустарниками, что их легко не заметить.
Поскольку руины расположены непосредственно возле государственной границы, туристам обязательно нужно специальное разрешение, как подчеркивают на портале ГПСУ. Согласно действующему законодательству Украины, въезжать, находиться и даже проживать в 5-километровой пограничной полосе можно только на основании разрешения Государственной пограничной службы, который необходимо оформить заранее.
Какие еще интересные крепости Львовской области стоит увидеть каждому туристу в 2026 году?
Во Львовской области действительно очень много особенных мест, интересных для туристов. В декабре 2025 года регион презентовал путеводитель "Львовщина. 25 туристических магнитов".
Львовщина уникальна тем, что здесь каждый камень, каждое дерево в Карпатах, каждый памятник архитектуры имеет свою историю,
– справедливо говорил представитель Львовского облсовета Ярослав Гасяк на этой презентации.
Из этого списка почти невозможно обойти стороной Тустань, если вы приехали изучать Львовскую область. Эта наскальная крепость расположена в государственном историко-культурном заповеднике "Тустань", и совсем недавно, в начале мая 2026 года, там завершили модернизацию и расширение смотровых площадок. Теперь туристы могут увидеть даже ранее малозаметные элементы фортификации.
А еще новый сезон экскурсий открыл и Свиржский замок. Уже с 16 – 17 мая можно насладиться этой уникальной достопримечательностью на холме в окружении озер и рвов. График работы будет таким: суббота и воскресенье с 10 до 17 и только в сопровождении экскурсовода. Стоимость – 150 гривен, для студентов и пенсионеров – 80, а для детей до 12 лет, военнослужащих и лиц с инвалидностью – бесплатно.
Частые вопросы
Какое историческое значение имеет форт Поповичи на Львовщине?
Форт Поповичи был частью масштабного оборонительного комплекса Перемышльской крепости, сыгравшей важную роль во время Первой мировой войны. Он был частью грандиозного комплекса из 31 полноценного форта и 10 укрепленных артиллерийских батарей, которые российская армия дважды окружала во время осады Перемышля.
Сколько фортов Перемышльской крепости расположены на украинской территории?
На украинской территории расположены 6 забытых фортов Перемышльской крепости, которые значительно поросли зарослями и кустарником. Лучше всего сохранился форт "Дзевенчицы" с многоярусным строением и глубоким рвом вблизи.
Какие условия нужно выполнить, чтобы посетить остатки Перемышльской крепости?
Для посещения остатков Перемышльской крепости, расположенных возле государственной границы, туристам обязательно нужно специальное разрешение от Государственной пограничной службы Украины. Добирание к памятнику является сложным из-за редкого общественного транспорта и полевых дорог.