На фоне рекордных заражений: Россия возобновит авиасообщение с Турцией

Россия возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня. Кроме того, планируют увеличить количество российских рейсов в ряд стран мира.

В России вспышка COVID-19

По состоянию на 17 июня в России существенно возросло количество зараженных коронавирусом. В течение недели показатель инфицированных вырос на 30%.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в стране стремительно ухудшается, а динамика неожиданная

Такой динамики не было в предыдущие всплески заболеваемости,

– отметил Собянин.

Страна возобновляет авиасообщение

На фоне вспышки коронавируса Россия планирует возобновить авиасообщение с такими странами:

США;

Италией;

Бельгией;

Болгарией;

Иорданией;

Ирландией;

Кипром;

Северной Македонией.

Кроме того, Россия увеличит количество авиарейсов в:

Австрию;

Азербайджан;

Армению;

Катару;

Грецию;

Финляндию;

Хорватию;

Швейцарию.

Россия закрывала авиасообщение с Турцией