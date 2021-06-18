На фоне рекордных заражений: Россия возобновит авиасообщение с Турцией

18 июня 2021 , 23:09
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Источник:

Meduza

Россия возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня. Кроме того, планируют увеличить количество российских рейсов в ряд стран мира.

В России вспышка COVID-19

По состоянию на 17 июня в России существенно возросло количество зараженных коронавирусом. В течение недели показатель инфицированных вырос на 30%.

Заметьте Север Турции в июне неожиданно засыпало снегом: фото

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в стране стремительно ухудшается, а динамика неожиданная

Такой динамики не было в предыдущие всплески заболеваемости,
– отметил Собянин.

Страна возобновляет авиасообщение

На фоне вспышки коронавируса Россия планирует возобновить авиасообщение с такими странами:

  • США;
  • Италией;
  • Бельгией;
  • Болгарией;
  • Иорданией;
  • Ирландией;
  • Кипром;
  • Северной Македонией.

Кроме того, Россия увеличит количество авиарейсов в:

  • Австрию;
  • Азербайджан;
  • Армению;
  • Катару;
  • Грецию;
  • Финляндию;
  • Хорватию;
  • Швейцарию.

Россия закрывала авиасообщение с Турцией

  • Авиасообщение с Турцией Россия закрыла еще 15 апреля.
  • Тогда это решение российская сторона объяснила тем, что якобы из Турции массово приезжают путешественники, заражены коронавирусом.
  • В то же время журналисты предполагали: основой для такого решения могли стать политические причины.
Автор: Мар'яна Бекало