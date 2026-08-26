В пустыне недалеко от города Герлах находится один из самых удивительных гейзеров США Fly Geyser. Его появление стало следствием человеческой деятельности, а впоследствии природа завершила свою работу, превратив обычную ошибку в уникальное геологическое чудо.

Как образовался Fly Geyser?

Как сообщает Atlas Obscura, территория Fly Ranch расположена на геотермальных равнинах Хуалайпай в штате Невада – местности, известной своими горячими подземными источниками. Именно здесь более ста лет назад люди случайно создали первый гейзер. Во время бурения скважины, которую планировали использовать для развития сельского хозяйства, рабочие наткнулись на геотермальную воду температурой около 200 градусов по Фаренгейту.

Из-за слишком высокой температуры она оказалась непригодной для орошения, поэтому скважину забросили. Со временем минералы, содержавшиеся в воде, начали скапливаться вокруг выхода на поверхность. Так постепенно образовался конус из карбоната кальция высотой примерно 3,6 метра.

Первый гейзер получил название Wizard. В 1964 году геотермальная компания пробурила на этой территории еще одну испытательную скважину. Она также вышла на горячую воду, однако ее температура была недостаточной для производства геотермальной энергии. Скважину повторно запечатали, но, вероятно, герметизация не выдержала давления. Именно тогда неподалеку от первого гейзера появился новый и современный Fly Geyser.

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Почему Fly Geyser имеет такие яркие цвета?

С момента своего появления Fly Geyser непрерывно растет. Горячая вода, выходящая на поверхность, постоянно откладывает новые слои минералов. Сегодня гейзер состоит из нескольких конусообразных отверстий высотой до шести футов, расположенных на большом минеральном кургане.

Его главной особенностью стали необычные цвета. Горячая вода содержит большое количество минералов, а во влажной и теплой среде активно развиваются термофильные водоросли. Именно они вместе с минеральными отложениями образуют насыщенные оттенки зеленого, красного, оранжевого и желтого цветов, поэтому гейзер выглядит почти инопланетным.

Как выглядит Fly Geyser: смотреть видео

В июне 2016 года территорию Fly Ranch приобрела некоммерческая организация Burning Man Project за 6,5 миллиона долларов. Ее главной целью стало сохранение и восстановление уникальной природы этой местности, в которую входят водно-болотные угодья, природные источники, пустынные равнины и другие ценные экосистемы.

Посетить Fly Ranch можно в течение всего года. Помимо необычного гейзера, Fly Ranch представляет собой важную природную территорию. Здесь растут 144 вида растений, обитают 15 видов млекопитающих, 138 видов птиц и 12 видов рептилий. Особую ценность представляют горячие источники, в которых обитают организмы, приспособленные к экстремально высоким температурам.

Fly Geyser / инстаграм fly_ranch

Именно здесь обитает редкая улитка Fly Ranch pyrg, находящаяся под угрозой исчезновения. Этот вид можно встретить только в одном источнике на территории Fly Ranch и больше нигде в мире. Кроме того, в горячих водоемах растут редкие фотосинтезирующие микробные коврики и другие теплолюбивые организмы. Благодаря этому Fly Ranch имеет не только туристическое, но и важное природоохранное и научное значение.