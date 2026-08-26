У пустелі поблизу міста Герлах розташований один з найдивовижніших гейзерів США Fly Geyser. Його поява стала наслідком людської діяльності, а згодом природа завершила свою роботу, перетворивши звичайну помилку на унікальне геологічне диво.

Як утворився Fly Geyser?

Як повідомляє Atlas Obscura, територія Fly Ranch розташована на геотермальних рівнинах Хуалапай у штаті Невада – місцевості, відомій своїми гарячими підземними джерелами. Саме тут понад сто років тому люди випадково створили перший гейзер. Під час буріння свердловини, яку планували використовувати для розвитку сільського господарства, робітники натрапили на геотермальну воду температурою близько 200 градусів за Фаренгейтом.

Через надто високу температуру вона виявилася непридатною для зрошення, тому свердловину покинули. Згодом мінерали, що містилися у воді, почали накопичуватися навколо виходу на поверхню. Так поступово утворився конус із карбонату кальцію заввишки приблизно 3,6 метра.

Перший гейзер отримав назву Wizard. У 1964 році геотермальна компанія пробурила на цій території ще одну випробувальну свердловину. Вона також вийшла на гарячу воду, однак її температура була недостатньою для виробництва геотермальної енергії. Свердловину повторно запечатали, але, ймовірно, герметизація не витримала тиску. Саме тоді неподалік від першого гейзера з'явився новий та сучасний Fly Geyser.

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Чому Fly Geyser має такі яскраві кольори?

Від моменту своєї появи Fly Geyser безперервно росте. Гаряча вода, що виходить на поверхню, постійно відкладає нові шари мінералів. Сьогодні гейзер складається з кількох конусоподібних отворів висотою до шести футів, розташованих на великому мінеральному кургані.

Його головною особливістю стали незвичайні кольори. Гаряча вода містить велику кількість мінералів, а у вологому і теплому середовищі активно розвиваються термофільні водорості. Саме вони разом із мінеральними відкладами утворюють насичені відтінки зеленого, червоного, помаранчевого та жовтого кольорів, через що гейзер виглядає майже інопланетним.

Як виглядає Fly Geyser: дивитись відео

У червні 2016 року територію Fly Ranch придбала некомерційна організація Burning Man Project за 6,5 мільйона доларів. Її головною метою стало збереження та відновлення унікальної природи цієї місцевості, до якої входять водно-болотні угіддя, природні джерела, пустельні рівнини та інші цінні екосистеми.

Відвідати Fly Ranch можна протягом усього року. Окрім незвичайного гейзера, Fly Ranch є важливою природною територією. Тут ростуть 144 види рослин, мешкають 15 видів ссавців, 138 видів птахів і 12 видів рептилій. Особливу цінність мають гарячі джерела, у яких живуть організми, пристосовані до екстремально високих температур.

Fly Geyser / інстаграм fly_ranch

Саме тут мешкає рідкісний равлик Fly Ranch pyrg, який перебуває під загрозою зникнення. Цей вид можна зустріти лише в одному джерелі на території Fly Ranch і більше ніде у світі. Крім того, у гарячих водоймах ростуть рідкісні фотосинтезувальні мікробні килимки та інші теплолюбні організми. Завдяки цьому Fly Ranch має не лише туристичне, а і важливе природоохоронне та наукове значення.