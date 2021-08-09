Финляндия открылась для украинских туристов: какие условия въезда

Финляндия открыла свои границы и сняла все ограничения на въезд для граждан Украины. Они могут свободно путешествовать уже с 9 августа.

Правительство приняло решение пересмотреть список третьих стран, из жителей которых снимаются ограничения на въезд в Финляндию. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

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Со следующего понедельника снимаются ограничения на въезд в Финляндию для тех, кто прибывает из Украины прямыми рейсами, – говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в настоящее время между Киевом и Хельсинки дважды в неделю – по средам и субботам – летает украинская авиакомпания SkyUp.

В то же время восстанавливаются ограничения для ряда других стран. В частности, для туристов из Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура. Жителям этих государств для получения разрешения на въезд необходимо веское основание.

Отмечается, что ограничения будут действовать как минимум до 22 августа 2021 года.

Условия въезда в Финляндию

Въехать на территорию страны и в дальнейшем могут граждане любой страны мира, прошедшие полный курс вакцинации одобренными ЕС или ВОЗ препаратами.

Какие вакцины признает Финляндия

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

Vaccine Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen (Johnson & Johnson)

BIBP / Sinopharm;

Covishield;

CoronaVac.

Если сертификат о вакцинации отсутствует, то прибывшие обязаны пройти тест на коронавирус на пограничном пункте контроля.

Это не касается тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, и людей, которые могут предъявить справку, подтверждающую перенос болезни, по меньшей мере полгода назад.

По данным Worldometer , по состоянию на 9 августа 2021 года в Финляндии обнаружено 112 207 случаев заражения коронавируса, из них 984 летальных.

Отметим, ранее Греция ввела новые ограничения на двух популярных туристических островах, в частности ввели комендантский час и полный круглосуточный запрет музыку во всех развлекательных заведениях.

Также Нидерланды ввели штраф для туристов, которые при въезде без необходимых документов.