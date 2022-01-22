Филиппины открываются для вакцинированных туристов

Власти Филиппин открывают границы для полностью вакцинированных путешественников. Также сократят срок действия ПЦР-тестирования.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Карло Ногралеса на пятничном брифинге. Собрали самое главное.

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Филиппины открывают границы: что следует знать туристам

Новые правила въезда вступят в силу 16 февраля. Туристы, въезжающие в страну должны пройти полный курс вакцинации не менее чем за 14 дней до пересечения границы. Требование не касается дипломатов, детей и людей, которые не могут получить вакцину из-за проблем со здоровьем.

Также сократят срок действия ПЦР-тестирования с 72 до 48 часов. Еще неизвестно, будет ли обязательно тестирование для привитых путешественников.

Сейчас власти Филиппин приостановили выдачу всех виз по прибытии в страну. Кроме того, приостановлено действие всех безвизовых режимов, касающихся въезда на острова.

COVID-19 в Филиппинах: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 22 января в Филиппинах выявлено 3 387 524 случая заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 53 406 летальных;

В то же время 3053499 человек побороли болезнь.