Филиппины готовятся открыть границы для вакцинированных туристов

Филиппины одобрили план, согласно которому, уже скоро страна откроет границы для иностранных туристов. Однако это касается только вакцинированных COVID-19.

Это событие власти Филиппин назвали долгожданным. Решение принимается в связи с тем, что другие страны Юго-Восточной Азии постепенно ослабляют ограничения на поездки.

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Филиппины в скором времени откроются для вакцинированных

Так, межведомственная целевая группа по борьбе с коронавирусом "в принципе одобрила въезд полностью вакцинированных туристов из стран и территорий, входящих в зеленый список".

Однако руководящие принципы еще должны быть как можно скорее доработаны для окончательного утверждения.

Разрешение въезда туристов из стран "зеленой" зоны или территорий, большинство населения которых вакцинировано, а также с низким уровнем инфицирования, поможет в наших усилиях по восстановлению,

– заявила министр туризма Бернадетт Ромуло-Пуйят.

Также она добавила, что этот шаг будет способствовать укреплению доверия потребителей, являющихся большим вкладом в валовой внутренний продукт или рост ВВП страны.

Пуйят отметила, что их соседи – Таиланд, Вьетнам и Камбоджа, также объявили об открытии.

Въехать на территорию страны смогут только полностью привитые лица, одобренные вакцинами Управлением по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин или Всемирной организацией здравоохранения (Pfizer и Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Sinopharm и Covovax и "Спутник V").

В "зеленый" список государств, чьих граждан будут впускать на территорию Филиппин, в настоящее время относятся Япония, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ и Индия.

Кроме того, в Минтуризме заявили, что будут работать над "Вакцинированными дорожками или пузырьками" – специальная программа для вакцинированных туристов, приезжающих из стран "желтого списка". Они смогут въезжать в страну с определенными ограничениями.

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