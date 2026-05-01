Lelek представят Хорватию на Евровидении: 3 города в их стране, которые должен увидеть каждый

В финале хорватского национального отбора на Евровидение победила женская этнопоп-группа LELEK с песней Andromeda. Эта новость приобрела особую символику для Украины, ведь от нас на конкурс поедет LELÉKA.
Но Хорватия интересна не только этим музыкальным совпадением – ее города относятся к самым красивым в Европе. И 24 Канал охотно расскажет обо всем этом подробнее.
Дубровник, Загреб, Сплит: почему эти города в Хорватии должен увидеть каждый турист?
Две "лелеки" от двух славянских стран будут выступать на Евровидении 2026 года в Вене. Это украинская певица LELÉKA и хорватская женская группа LELEK. В ее составе 5 участниц – Инка Вечерина Перушич, Юдита Шторга, Корина Оливия Рогич, Лара Бртан и Марина Рамляк, как пишет eurovision.com.
Интересно, что их творчество сфокусировано на современном переосмыслении славянской культуры, с сочетанием элементов традиционной хорватской музыки и современного поп-звучания. И стоит сказать, что в этом LELEK действительно дети своей страны. Хорватия – очень туристическая, потому что имеет много чего показать миру. А три города стоят в центре этого всего.
Первый – это Дубровник, "Жемчужина Адриатики", город-легенда на юге Далмации, окруженный средневековыми стенами почти на 2 километра, из которых открывается невероятный вид на хрустально-голубое море. А здешний Старый город есть в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Несмотря на землетрясение 1667 года и военные повреждения 1990-х, Дубровник сохранил готические, ренессансные и барочные церкви, монастыри и фонтаны. А поклонникам "Игры Престолов" город знаком как Королевская Гавань – там снимали десятки сцен культового сериала.
Второй город – Сплит, второй и по величине в Хорватии и главный транспортный хаб Далмации. Сердце города – Дворец Диоклетиана, построенный в 305 году как резиденция для упокоения "на пенсии" римского императора Диоклетиана.
Как пишет lonelyplanet.com, комплекс этот является едва ли не самым большим и лучше всего сохранившимся образцом римской дворцовой архитектуры в мире. Сегодня стены дворца живые – там обитают люди, работают рестораны и магазины. Фактически, это уникальный интерактивный музей под открытым небом.
И напоследок – как не вспомнить о Загребе, столице и культурной сердцевине Хорватии, расположенной вдоль реки Сава у подножия горы Медведница, как пишет Britannica. В 2025 году только этот город принял полтора миллиона туристов.
Верхний город Загреба Горный Град со средневековой застройкой, соборы XIII – XIX веков и Хорватский национальный театр в стиле необарокко – главные магниты для туристов. А еще Музей разбитых сердец – единственный в мире, где экспонатами являются личные вещи людей после расставаний. Это письма, игрушки, и даже топор, которым одна женщина порубила мебель бывшего.
Какие еще туристические магниты Хорватии стоит увидеть собственными глазами?
Плитвицкие озера. Этот национальный парк имеет 16 водоемов разных оттенков – бирюзового, изумрудного, голубого и так далее. Более того, они между собой соединены по меньшей мере 140 водопадами, количество которых постоянно растет, потому что вода разбивает камни и прокладывает новые пути.
Остров Млет. Он расположен вблизи Дубровника и почти полностью является национальным заповедником с велосипедными и пешими маршрутами через густой зеленый лес. Главная изюминка острова – озеро, посреди которого стоит монастырь Святой Марии XII века, куда можно добраться только на лодке.
Частые вопросы
Какие особенности делают Дубровник привлекательным для туристов?
Дубровник, известный как "Жемчужина Адриатики", привлекает туристов средневековыми стенами, открывающими невероятный вид на море, богатой исторической архитектурой и тем, что город служил съемочной площадкой для "Игры Престолов".
Что делает Дворец Диоклетиана в Сплите уникальным?
Дворец Диоклетиана в Сплите является уникальным благодаря исторической значимости как резиденции римского императора Диоклетиана. Он является одним из крупнейших и лучше всего сохранившихся образцов римской дворцовой архитектуры в мире и функционирует как живой музей под открытым небом.
Какие туристические аттракции Загреба стоит посетить?
В Загребе стоит посетить Верхний город Горний Град со средневековой застройкой, соборы XIII – XIX веков и Хорватский национальный театр в стиле необарокко. Особой аттракцией является Музей разбитых сердец – единственный в мире, где экспонатами являются личные вещи людей после расставаний.