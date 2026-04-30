Где родился Satoshi – представитель Молдовы на Евровидении 2026, и что там посмотреть
- Влад Сабажук, известный как Satoshi, будет представлять Молдову на Евровидении 2026 с песней Viva, Moldova!
- Город Кагул, где тот родился, известен интересной историей, термальными источниками и культурными достопримечательностями.
Влад Сабажук произвел фурор, когда победил на национальном отборе Евровидения в Молдове с песней Viva, Moldova! Но тогда мало кто знал, где этот певец с псевдонимом Satoshi родился.
А речь идет о городе Кагул – мало знакомом украинскому туристу, хотя и зря. Благодаря материалам портала moldpres.md рассказываем обо всем этом подробнее.
Кагул – курортная столица юга Молдовы: что интересно знать об этой локации?
Влад Сабажук, сегодня известный как певец Satoshi, получил право представлять Молдову на Евровидении 2026 в Вене. Его псевдоним – это отсылка на анонимного основателя биткоина Сатоши Накамото, такого же загадочного, как и сам артист.
Как отмечает сайт eurovision.com, Сабажук запустил проект Satoshi artist в 2019 году, и с тех пор выпустил 3 альбома и ряд хитовых синглов. На Евровидение в этом году он поедет с песней Viva, Moldova!
А появился на свет Влад в маленьком провинциальном городе на самом юге Молдовы. Это произошло 13 сентября 1998 года, а название родного для будущего Satoshi населенного пункта – Кагул. И вот вопрос: есть ли ему чем удивить современного туриста?
Кагул расположен почти в 170 километрах от Кишинева на берегах реки Прут, на границе с Румынией. Корнями город уходит в средневековье – первое письменное упоминание в XVI веке, но только в XIX город стал важным торговым и культурным центром региона.
Вот как выглядит молдавский город Кагул, родной для Satoshi: смотрите видео abovemoldova
В 1835 году город стал административным центром района, а заодно и получил известность благодаря термальным источникам. Вот и сегодня туристы знают его как "спа-столицу Молдовы". Особые минеральные воды привлекают сюда тех, кто ищет отдыха и расслабления.
Архитектурной жемчужиной города является собор святых архангелов Михаила и Гавриила, построенный в 1850 году – один из самых красивых православных соборов на юге Молдовы. Также интересен местный Музей края, хранящий артефакты, исторические документы и этнографические коллекции о тысячелетней истории региона.
Рядом с городом есть природный заповедник "Прутул де Жос", "Нижний Прут" – тихий уголок биоразнообразия вдоль реки. Гости региона также любят Центральный рынок Кагула – оживленную торговую площадку, где можно попробовать традиционные молдавские плачинды и местное вино.
Какие еще интересные локации в Молдове стоит посетить?
Конгаз – самое большое село Европы по населению. Оно расположено в Гагаузской автономии Молдовы и вмещает более 12 тысяч жителей. К слову, Гагаузия – уникальная тюркоязычная автономия с собственной культурой, кухней и традициями.
А еще обратите внимание на город Бендеры, где сохранилась массивная османская крепость XVI века. И именно там родился украинский поэт-авангардист Гео Шкурупий – один из самых ярких представителей Расстрелянного возрождения.
