В Европу за 5 евро: лоукостер Ryanair анонсировал рождественскую распродажу авиабилетов

Ирландский авиаперевозчик Ryanair устроил распродажу билетов из Украины в Европу. Скидки приурочены к периоду рождественских праздников.

Согласно данным на сайте, забронировать дешевые билеты можно до 08 декабря 2021 года. Подробнее о направлениях и стоимости – далее.

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Авиаперевозчик Ryanair объявил акционные предложения на период поездки с 16 декабря по 6 января.

Цены и направления (стоимость билета в один конец):

Киев – Манчестер (Великобритания) – 4,99 евро;

– (Великобритания) – 4,99 евро; Киев – София (Болгария) – 4,99 евро;

– (Болгария) – 4,99 евро; Львов – Венеция (Италия) – 4,99 евро;

– (Италия) – 4,99 евро; Одесса – Болонья (Италия) – 4,99 евро;

– (Италия) – 4,99 евро; Львов – Рига (Латвия) – 4,99 евро;

– (Латвия) – 4,99 евро; Львов – Вроцлав (Польша) – 7,99 евро;

– (Польша) – 7,99 евро; Харьков – Краков (Польша) – 7,99 евро;

– (Польша) – 7,99 евро; Киев – Познань (Польша) – 9,99 евро;

– (Польша) – 9,99 евро; Львов – Рим (Италия) – 9,99 евро;

– (Италия) – 9,99 евро; Харьков – Варшава (Польша) – 7,99 евро;

– (Польша) – 7,99 евро; Одесса – Милан (Италия) – 12,99 евро;

– (Италия) – 12,99 евро; Харьков – Будапешт (Венгрия) – 13,00 евро;

– (Венгрия) – 13,00 евро; Киев – Вильнюс (Литва) – 14,99 евро;

– (Литва) – 14,99 евро; Киев – Болонья (Италия) – 16,99 евро;

Забронировать билеты можно из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

пониженные тарифы предполагают перевозку только ручной клади.