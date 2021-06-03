Европейский Союз обновил список стран для открытия границ

3 июня 2021 , 17:33
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Источник:

сайт ЕС

Европейский союз расширил перечень государств для открытия границ. Теперь въезд в страны ЕС позволили гражданам Японии.

Отмечается, что этот список будет пересматриваться каждые две недели. В зависимости от обстоятельств, его будут обновлять.

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После просмотра рекомендации по постепенной отмене временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, добавив Японию, –говорится в сообщении.

На основе критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 3 июня 2021 государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей следующих третьих стран:

  • Австралия
  • Израиль
  • Япония
  • Новая Зеландия
  • Руанда
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Китай, при условии подтверждения взаимности
Критерии для определения охватывают эпидемиологическую ситуацию с COVID-19, а также надежность имеющейся информации и данные источников.

Отметим, с 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

Автор: Марта Касіянчук