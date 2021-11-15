Еще одна экзотическая страна отменяет карантин для вакцинированных туристов
Источник:Phnom Penh Post
Власти Камбоджи приняли решение смягчить правила въезда для вакцинированных туристов. Теперь им не нужно отправляться на двухнедельный карантин по прибытии в страну.
Нововведение начнет действовать с сегодняшнего дня, 15 ноября. Об этом сообщил премьер-министр страны Хун Сен.
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Камбоджа отменяет карантин для вакцинированных туристов
Как отмечает премьер-министр, эта политика "позволит стране полностью открыться" и, что она "отражает политику других стран региона".
В Камбодже почти полностью вакцинировано 88% от общей численности населения, что составляет около 16 миллионов. Следовательно, карантин больше не требуется, кроме тех, кто не привит – им по-прежнему нужно пройти 14-дневный карантин,
– заявил он.
По словам Хун Сена, полностью вакцинированным туристам придется только пройти экспресс-тест и ждать результатов в месте жительства. Те, у кого тесты окажутся отрицательными, смогут путешествовать в любую точку Камбоджи.
COVID-19 в Камбодже: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 15 ноября 2021 года в Камбодже выявлено 119 588 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 2 872 летальных;
- В то же время 115 979 человек побороли болезнь.