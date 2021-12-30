Еще одна идея для Нового года: в Дубае предлагают встретить 2022-й в локации высотой 250 метров

В Дубае жителям и туристам эмирата предлагают встретить Новый 2022 год на экстремальной локации – колесе обозрения Ain Dubai. Его высота достигает 250 метров над землей.

Ain Dubai считается самым большим и высоким колесом обозрения в мире. Аттракцию открыли для публичного пользования в начале этого года.

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В Дубае предлагают встретить 2022 год на колесе обозрение

Так, всем посетителям предложат праздничный ужин. В частных кабинках можно будет сервировать икру, суши и морепродукты, а с живых развлечениях – музыканты.

Пакеты варьируются от 1 500 дирхамов (411 долларов) на человека в общей каюте до 67 500 дирхам (18 500 долларов) за частную каюту на 15 человек.

Помимо вкусной еды и музыкальных развлечений гости получат сувенирные фотографии и праздничные наборы. Также смогут полюбоваться с высоты 250 метров над землей новогодними салютами.

Отмечается, что все участники праздничных мероприятий должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста в течение 96 часов и пройти обязательный скрининг.

Дубайский глаз: коротко

Аттракцион под названием "Глаз Дубая" официально заработал 21 октября. Он установлен на искусственном острове Bluewaters, где уже создана инфраструктура с ресторанами, гостиницами и развлекательными комплексами. Изюминкой среди всех развлечений – колесо, с которого открывается панорамный вид на пляж и достопримечательности города.

Ain Dubai – самое большое колесо обзора в мире / Фото @raihanhamid_photography



Обзорные кабины Ain Dubai обеспечивают туристам идеальную точку зрения для 360-градусного обзора Дубая – над водами Персидского залива. Колесо включает в себя 48 роскошных кабинок, каждая из которых может вместить до 40 гостей. Одновременно они могут перевозить до 1 750 человек.

Колесо обозрения было установлено в рамках программы по повышению туристической привлекательности города.