ЕС расширил перечень "зеленых" стран для путешествий

Совет Европейского Союза обновил список "зеленых" стран, с которыми ЕС рекомендуется постепенно снимать коронавирусные ограничения. Совет добавил еще 10 новых стран в список.

К критериям, по которым определяется готовность третьих стран для постепенной отмены ограничений на путешествия в ЕС входят эпидемиологическое состояние и общие усилия в борьбе с COVID-19, надежность и соответствие статистической информации, предоставляемой странами. Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае.

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После осмотра, в соответствии с рекомендациями по постепенной отмене временных ограничений для несущественных путешествий в ЕС, Совет обновил список стран, с которыми ограничения на путешествия должны быть отменены, – говорится в сообщении.

Как предусмотрено в рекомендациях Совета, этот перечень будет пересматриваться каждые две недели и будет обновляться по мере необходимости.

В перечень добавили:

Азербайджан

Босния и Герцеговина

Бруней

Армения

Канада

Иордания

Черногория

Катар

Молдова

Саудовская Аравия

В список, кроме этих государств, входят также Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, США и Китай (на принципах взаимности).

Эти рекомендации касаются и административных регионов Китая Гонконг и Макао, а также Тайваня и Косово. Кроме того, жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как жители ЕС для целей этой рекомендации.

Отмечается, что страны, ассоциированные с Шенгеном (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), тоже участвуют в реализации этой рекомендации.