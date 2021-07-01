Египет обновил правила въезда для вакцинированных туристов: что изменилось

Для контроля распространения мутантных вариантов коронавируса Египет выдал новые процедуры. Они касаются вакцинированных людей, прибывающих в страну.

В частности, теперь у пассажиров, прибывающих из определенных стран, будут проверять сертификаты о вакцинации. Что еще изменилось – читайте дальше!

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Новые условия въезда в Египет

Пассажиры, которые были в странах, пораженных мутантными штаммами вируса, должны пройти быстрый ПЦР-тест по прибытии в Египет. Если тест окажется положительным, их переведут в медицинское учреждение;

Всем остальным пассажирам, прибывающим в Египет из стран, которые не испытали мутаций, нужно предъявить немодифицированный сертификат прививок с QR-кодом , выданным утвержденной лабораторией. Египет позволяет въезд вакцинированным путешественникам, получившим вторую дозу укола, по крайней мере за 14 дней до путешествия;

Сертификаты должны выдаваться утвержденными лабораториями в странах их происхождения и не должны каким-либо образом меняться. Действительны сертификаты также должны иметь QR-код для проверки;

Пассажирам, которые находились в Индии, Бангладеше, Пакистане, Бутане, Мьянме, Шри-Ланке, Вьетнаме, Бразилии или Латинской Америке за 14 дней до прибытия в Египет, будут проверять сертификаты о прививках;

Каждый путешественник, не имеющий сертификата о прививках, должен оказать негативный ПЦР-тест по прибытии;

Какие вакцины принимает Египет

Египет принимает все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Египетским управлением по лекарственным средствам.

Одобренные вакцины включают Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac и Sputnik.

Туристы должны были получить вторые дозы вакцины за 14 дней до прибытия в Египет или через 14 дней после первой дозы одноразовой вакцины Johnson & Johnson.

По данным Worldometer , по состоянию на 1 июля 2021 года в Египте обнаружено 281 282 случаи заражения коронавирусом, из них 16 169 летальных.

Отметим, ранее министр туризма Египта Халед аль-Анани заявил, что в стране работают над созданием горячей линии и аудиогидов в музеях на украинском языке.