Зокрема, тепер у пасажирів, що прибувають з певних країн, будуть перевіряти сертифікати про вакцинацію. Що ще змінилося – читайте далі!

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Нові умови в'їзду до Єгипту

Пасажири, які були у країнах, уражених мутантними штамами вірусу, повинні пройти швидкий ПЛР-тест після прибуття в Єгипет. Якщо тест виявиться позитивним, їх переведуть до медичного закладу;

Всім іншим пасажирам, які прибувають до Єгипту з країн, які не зазнали мутацій, потрібно пред'явити немодифікований сертифікат щеплень із QR-кодом , виданим затвердженою лабораторією. Єгипет дозволяє в'їзд вакцинованим мандрівникам, які отримали другу дозу уколу, принаймні за 14 днів до подорожі;

Сертифікати повинні видаватися затвердженими лабораторіями в країнах їх походження і не повинні будь-яким чином змінюватися. Дійсні сертифікати також повинні мати QR-код для перевірки;

Пасажирам, які перебували в Індії, Бангладеші, Пакистані, Бутані, М'янмі, Шрі-Ланці, В'єтнамі, Бразилії чи Латинській Америці за 14 днів до прибуття до Єгипту, перевірятимуть сертифікати про щеплення;

Кожен мандрівник, який не має сертифікату про щеплення, повинен надати негативний ПЛР-тест після прибуття;

Які вакцини приймає Єгипет

Єгипет приймає всі вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Єгипетським управлінням з лікарських засобів.

Схвалені вакцини включають Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac та Sputnik.

Туристи повинні були отримати другі дози вакцини за 14 днів до прибуття до Єгипту або через 14 днів після першої дози одноразової вакцини Johnson & Johnson.

За даними Worldometer, станом на 1 липня 2021 року в Єгипті виявлено 281 282 випадки зараження коронавірусом, з них 16 169 летальних.

Відзначимо, раніше міністр туризму Єгипту Халед аль-Анані заявив, що у країні працюють над створенням гарячої лінії та аудіогідів у музеях українською мовою.