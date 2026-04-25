Жестокая жара или идеальный сезон: стоит ли ехать в Египет в мае

Когда заканчивается зима и возникает непреодолимое желание отправиться поближе к солнцу и морю, Египет становится самым очевидным ответом. Многие при этом восхваляют май как лучший весенний месяц для такого путешествия.

Но далеко не все с этим соглашаются, сетуя на жару и некоторые другие нюансы. Так что же надо знать перед поездкой в Египет в мае? Со ссылкой на globalhighlights.com рассказываем об этом подробнее.

Май в Египте: почему этот месяц – один из лучших, и кто все равно не почувствует удовольствия?

Погода в Египте в мае – на самом деле приятный сюрприз для тех, кто боялся ада. На курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха днем столбик термометра держится немногим выше отметки в 30 градусов, а ночью опускается вряд ли ниже 22. Это очень далеко от июльской изнуряющей жары.

Дождей нет от слова вообще – в мае здесь ноль дождливых дней, а солнечных более 29. Море прогревается до плюс 25 – это очень комфортная вода и для купания, и для снорклинга. Для дайверов это вообще почти идеальный месяц – прозрачность воды на рифах Красного моря максимальная, кораллы хорошо освещены, а количество людей под водой меньше, чем зимой.

Лучшее, что дает май – это относительная тишина, а меньше толп значит и меньшие расходы, как отмечает портал odynovotours.com. Пик зимнего туристического сезона уже прошел, и популярные места не такие переполненные. Пирамиды Гизы, храм в Луксоре, Долина царей – все это в мае еще можно увидеть без толпы туристов, если выходить утром. А Дахаб, Шарм и Марса-Алам в мае предлагают условия, за которые зимой платят значительно больше.

Но есть и нюанс, который понравится не всем: ветров почти нет, и из-за этого жара может ощущаться немного острее. Те, кто привык лежать на пляже с утра до вечера без всякого укрытия, во второй половине мая будут испытывать дискомфорт. Для пляжного пассивного отдыха больше подойдут октябрь или ноябрь.

Также туристы с детьми или люди, которые плохо переносят солнце, должны быть осторожнее уже после 11 утра. Вряд ли это повод отказываться от поездки, но планировать день следует разумно: экскурсии утром, пляж – после 16.

Относительно цен: по состоянию на 2026 год туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в мае стоят заметно меньше, чем зимой, и рынок предлагает немало вариантов all inclusive в хорошем ценовом диапазоне. Если вы давно хотели увидеть пирамиды и поплавать над коралловыми рифами не за все деньги мира – май дает на это все шансы.

Какие интересные туристические магниты Египта стоит познать каждому?

Большой египетский музей (GEM). Его открыли 1 ноября 2025 года у подножия пирамид Хуфу, и это самый большой в мире музей, посвященный одной цивилизации. Строительство длилось более 20 лет и стоило более миллиарда долларов. Музей содержит около 100 тысяч артефактов, в частности полную коллекцию сокровищ гробницы Тутанхамона.

Дайвинг в Красном море. Одно погружение с аквалангом в Дахабе обходится примерно в 30 долларов, и это один из самых доступных ценников для дайвинга во всем регионе. Красное море привлекает туристов прозрачной водой, большим количеством коралловых рифов и многообразием морской фауны, а локации подходят как для новичков, так и для опытных дайверов.