Мечта гурмана: эксперты назвали два города, где каждый кусочек – это незабываемое наслаждение
- Испания и Португалия стали популярными направлениями для гастротуризма благодаря пинчос-барам Сан-Себастьяна и морепродуктам Лиссабона.
- Лиссабон предлагает разнообразные гастрономические открытия, а Сан-Себастьян известен своей культурой пинчос-баров и высокой концентрацией звезд Мишлен.
Испания и Португалия стали основными направлениями для гастротуризма. Мы расскажем о двух городах, особенно отличающихся своей гастрономической культурой, а также собрали советы экспертов, которые помогут путешественникам открыть интересные заведения во время путешествия.
Еда все чаще становится главным мотиватором для путешествий, и, как сообщают эксперты Travel+Leisure, именно Пиренейский полуостров стал главным магнитом для гурманов. Также исследование Talker Research подтверждает этот тренд: 21% американских путешественников выбирают направление специально ради местной кухни, причем в среднем готовы проехать более 800 километров ради невероятного блюда.
Смотрите также Гонконг стал гастрономической столицей мира 2026: что такого там особенного едят
Чем гурманов привлекает Лиссабон?
Хотя Лиссабон является популярным туристическим направлением, его гастрономическая сцена часто остается недооцененной. Многие ассоциируют Португалию только с пирожными pastel de nata, но этот город предлагает гораздо больше открытий. Шеф-повар Трэвис Масар советует начинать утро с pastel de nata и ginjinha – кислой вишневой настойки, идеально балансирующей сладость. Среди обязательных для посещения мест эксперты выделяют:
- Bonjardim – здесь готовят исключительную курицу пири-пири.
- Petisqueira Dos Sentidos – заведение, где можно попробовать лучшего осьминога, соленую треску и картофель.
- Casa da India – здесь подают одни из лучших креветок, а также скромный, но незабываемый сэндвич со стейком.
Ведущая Flavafull Vegetarian Travel Show Сид Симона также отмечает крытые рынки с изысканными фуд-кортами, где можно выбрать блюда, десерты и вина. Ее личным фаворитом является ресторан Seiva с его тщательно разработанным дегустационным меню.
Смотрите также Маритоццо, супли и пинца: что туристам стоит попробовать в Риме
Что делает Сан-Себастьян особенным?
Испанский город Сан-Себастьян предлагает что-то действительно уникальное. Он имеет больше звезд Мишлен на душу населения, чем любое другое место в мире, кроме Киото. Однако главная его прелесть – это культура пинчос-баров.
Город имеет уважительное отношение к еде, где даже обычные пинчос-бары работают с мишленовской точностью. Обед там – это не просто наслаждение, а эволюция: блуждание от бара к бару, попивая Txakoli и смакуя один идеальный кусочек за другим,
– отмечает основательница Atlas Adventures Уитни Голдеман.
Пинчос – это не просто испанские тапас, а миниатюрные кулинарные шедевры, демонстрирующие одержимость баскского региона вкусом и качеством. Эксперты советуют прогуляться барами Старого города вдоль улиц Calle 31 de Agosto и Calle Fermín Calbetón. Особого внимания заслуживает Bar Nestor, известный своим томатным салатом и баскским стейком "txuleta", что тает во рту.
Секрет успеха местных поваров, по словам шеф-повара Мавы Маккуин, в простоте. Они используют то, что имеют: свежие морепродукты, вяленое мясо, сыр и сезонные продукты. И именно эта аутентичность и приготовления блюд "с нуля" выделяет их на фоне других гастрономических столиц.
Какие города и страны уже признавали гастрономическими раями?
Поиски идеального места для гурманов – постоянная тема для обсуждений. Эксперты регулярно определяют новые тренды, и не всегда это очевидные локации. Например, в список лучших гастрономических направлений 2026 года по версии "Мишлен" попали Венеция, Вроцлав, Каппадокия и даже Филиппины.
В то же время настоящим "раем для гурманов" за вкусную местную кухню и отсутствие толп признали греческий город Ираклион на Крите, а неожиданный европейский город вообще побил рекорды и был признан гастрономической столицей мира.
Частые вопросы
Почему Пиренейский полуостров стал популярен среди гурманов?
Пиренейский полуостров привлекает гурманов своей разнообразной местной кухней, включающей в себя уникальные блюда и гастрономические традиции. Эксперты отмечают, что многие путешественники выбирают именно этот регион, чтобы насладиться подлинными и незабываемыми кулинарными впечатлениями.
Какие гастрономические особенности выделяют Лиссабон?
Лиссабон известен своей недооцененной гастрономической сценой, которая предлагает гораздо больше, чем только известные пирожные pastel de nata. Туристы могут попробовать исключительную курицу пири-пири в Bonjardim, а также насладиться блюдами из морепродуктов в Petisqueira Dos Sentidos и Casa da India.
Что делает Сан-Себастьян особым гастрономическим направлением?
Сан-Себастьян выделяется своей культурой пинчос-баров, предлагающих миниатюрные кулинарные шедевры с мишленовской точностью. Особенно популярен Bar Nestor с его томатным салатом и баскским стейком 'txuleta'.