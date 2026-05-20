Мечта гурмана: эксперты назвали два города, где каждый кусочек – это незабываемое наслаждение

Испания и Португалия стали основными направлениями для гастротуризма. Мы расскажем о двух городах, особенно отличающихся своей гастрономической культурой, а также собрали советы экспертов, которые помогут путешественникам открыть интересные заведения во время путешествия.

Еда все чаще становится главным мотиватором для путешествий, и, как сообщают эксперты Travel+Leisure, именно Пиренейский полуостров стал главным магнитом для гурманов. Также исследование Talker Research подтверждает этот тренд: 21% американских путешественников выбирают направление специально ради местной кухни, причем в среднем готовы проехать более 800 километров ради невероятного блюда.

Смотрите также Гонконг стал гастрономической столицей мира 2026: что такого там особенного едят

Чем гурманов привлекает Лиссабон?

Хотя Лиссабон является популярным туристическим направлением, его гастрономическая сцена часто остается недооцененной. Многие ассоциируют Португалию только с пирожными pastel de nata, но этот город предлагает гораздо больше открытий. Шеф-повар Трэвис Масар советует начинать утро с pastel de nata и ginjinha – кислой вишневой настойки, идеально балансирующей сладость. Среди обязательных для посещения мест эксперты выделяют:

Bonjardim – здесь готовят исключительную курицу пири-пири.

Bonjardim / фото TripAdvisor

Petisqueira Dos Sentidos – заведение, где можно попробовать лучшего осьминога, соленую треску и картофель.

Petisqueira Dos Sentidos / фото TripAdvisor

Casa da India – здесь подают одни из лучших креветок, а также скромный, но незабываемый сэндвич со стейком.

Casa da India / фото TripAdvisor

Ведущая Flavafull Vegetarian Travel Show Сид Симона также отмечает крытые рынки с изысканными фуд-кортами, где можно выбрать блюда, десерты и вина. Ее личным фаворитом является ресторан Seiva с его тщательно разработанным дегустационным меню.

Смотрите также Маритоццо, супли и пинца: что туристам стоит попробовать в Риме

Что делает Сан-Себастьян особенным?

Испанский город Сан-Себастьян предлагает что-то действительно уникальное. Он имеет больше звезд Мишлен на душу населения, чем любое другое место в мире, кроме Киото. Однако главная его прелесть – это культура пинчос-баров.

Город имеет уважительное отношение к еде, где даже обычные пинчос-бары работают с мишленовской точностью. Обед там – это не просто наслаждение, а эволюция: блуждание от бара к бару, попивая Txakoli и смакуя один идеальный кусочек за другим,

– отмечает основательница Atlas Adventures Уитни Голдеман.

Пинчос – это не просто испанские тапас, а миниатюрные кулинарные шедевры, демонстрирующие одержимость баскского региона вкусом и качеством. Эксперты советуют прогуляться барами Старого города вдоль улиц Calle 31 de Agosto и Calle Fermín Calbetón. Особого внимания заслуживает Bar Nestor, известный своим томатным салатом и баскским стейком "txuleta", что тает во рту.

Секрет успеха местных поваров, по словам шеф-повара Мавы Маккуин, в простоте. Они используют то, что имеют: свежие морепродукты, вяленое мясо, сыр и сезонные продукты. И именно эта аутентичность и приготовления блюд "с нуля" выделяет их на фоне других гастрономических столиц.

Какие города и страны уже признавали гастрономическими раями?

Поиски идеального места для гурманов – постоянная тема для обсуждений. Эксперты регулярно определяют новые тренды, и не всегда это очевидные локации. Например, в список лучших гастрономических направлений 2026 года по версии "Мишлен" попали Венеция, Вроцлав, Каппадокия и даже Филиппины.

В то же время настоящим "раем для гурманов" за вкусную местную кухню и отсутствие толп признали греческий город Ираклион на Крите, а неожиданный европейский город вообще побил рекорды и был признан гастрономической столицей мира.