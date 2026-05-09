"Карпаты требуют четких правил": эксперт объяснила, как джипинг вредит окружающей среде в горах

Несмотря на предостережения экологов, джипинг продолжает набирать популярность среди туристов, оставляя после себя разрушенные тропы, эрозию почв и поврежденные экосистемы. Это уже имеет большие последствия для гор, которые будут восстанавливаться до прежнего состояния годами или не восстановятся вообще.

Тема джипинга в украинских горах уже неоднократно становилась предметом дискуссий, однако проблема до сих пор остается актуальной. Несмотря на многочисленные предостережения экологов, поездки по природным территориям продолжают наносить значительный вред окружающей среде, в частности горным экосистемам, лесам и туристическим маршрутам. 24 Канал решил подробнее разобраться в этой теме и объяснить, почему джипинг в природоохранных зонах все чаще призывают полностью запретить. Для этого мы пообщались с Александрой Тарасенко – экспертом отдела устойчивого землепользования ОО "Украинской природоохранной группы".

Смотрите также В парке "Синевир" ужесточили правила из-за пожарной опасности: что изменилось для туристов

Что такое джипинг?

Джипинг – это вид активного отдыха или туризма, который предусматривает передвижение внедорожниками, квадроциклами или другой техникой по бездорожью: горными тропами, лесами, долинами, реками и природными территориями, рассказывает ScienceDirect. Чаще всего речь идет о поездках в труднодоступные места, куда сложно добраться обычным транспортом.

Что такое джипинг / фото из сети

В мире джипинг также называют OHV-туризмом (Off-Highway Vehicles), то есть использованием транспорта вне обычных дорог. Такой формат отдыха особенно распространен в горных и природных регионах.

Почему горные экосистемы Карпат настолько уязвимы?

По словам Александры, почвенный покров в горах значительно тоньше, чем на равнинных территориях, а растительность вместе с корневыми системами буквально удерживает склоны от размывания водой. Именно поэтому любое механическое вмешательство или интенсивная техническая нагрузка нарушает устойчивость горных экосистем, в частности лесов, лугов, рек и озер.

Джипинг значительно усиливает эрозионные процессы. Для того, чтобы транспорт мог подниматься по склонам, шины требуют сильного сцепления с поверхностью, из-за чего разрушается верхний слой почвы вместе с растительностью. После этого вода начинает быстрее смывать поврежденные участки, а на месте проездов образуются глубокие колеи, которые со временем становятся постоянными каналами для стока воды,

– объясняет Александра.

Последствия джипинга / фото из сети

Как джипинг разрушает природу Карпат?

Эксперт отмечает, что каждый новый проезд техники только усугубляет проблему. Когда определенный участок становится непригодным для движения из-за сильного повреждения, водители начинают объезжать его рядом, постепенно увеличивая площадь разрушения. Именно так происходит фрагментация природных мест обитания.

Особенно опасно это для высокогорья, где естественное восстановление экосистем происходит очень медленно. Некоторые природные места обитания формировались веками, а поврежденные участки могут восстанавливаться десятки лет или не вернуться к прежнему состоянию вообще.

Какие последствия уже можно увидеть в Карпатах?

Во время полевых исследований флоры в Карпатах экологи регулярно фиксируют последствия неконтролируемых заездов транспорта. По словам эксперта, туристические маршруты часто имеют участки с грязью, следами горючего, резким запахом бензина, глубокими колеями и многочисленными переездами через горные ручьи и реки.

Последствия джипинга / фото из сети

Она отмечает, что такая деятельность влияет не только на локальное состояние природы, но и на водные системы ниже по течению, ведь именно горные реки обеспечивают водой многие населенные пункты. Особенно заметен контраст между поврежденными территориями и участками, которые еще остались нетронутыми и поражают биоразнообразием.

В соцсетях все чаще можно увидеть сообщения туристов, которые показывают последствия джипинга в украинских Карпатах. Люди публикуют фото и видео с изуродованными горными тропами, которые оставляют после себя внедорожники. Одним из таких примеров стала гора гора Маковица.

Как теперь выглядит гора Маковица / тредс vikalukash.smm

В сети туристы сравнивают, как эта локация выглядела несколько лет назад и какой есть сейчас. По словам путешественников, ранее склоны Маковицы были покрыты травой и имели более естественный вид, однако теперь часть маршрутов превратили в разбитые дороги для джипов.

Под сообщениями пользователи также возмущаются тем, что внедорожники ездят прямо среди туристов, поднимают пыль и разрушают природные территории. И подобных случаев в Карпатах становится все больше.

В прошлом году мы поднялись на Маковицу с шестилетним ребенком и мужчиной, у которого были тяжелые ранения. И когда мы увидели, как с целыми руками-ногами на джипах залетают, пыль на всех людей, селфи снимают – хотелось их всех просто поднять и шлепнуть,

– пишет комментарий одна из пользовательниц на платформе тредс.

Смотрите также Легендарная крепость в Карпатах снова в центре внимания: теперь там есть уникальный пеший маршрут

Возможно ли полностью запретить движение транспорта в горах?

Александра Тарасенко подчеркивает, что дороги в Карпатах появлялись не случайно. Многие из них исторически использовали местные жители для доступа к полонинам, хозяйств и отдаленных территорий. Поэтому полностью избежать человеческой деятельности в горах невозможно. В то же время она отмечает, что использование природных территорий должно происходить по четким правилам и с соответствующими ограничениями.

Важно не создавать хаотичную сеть новых маршрутов, а определить ограниченное количество уже существующих дорог, которыми может передвигаться транспорт, и обустраивать их таким образом, чтобы минимизировать вред для экосистем.

Почему проблема джипинга является настолько серьезной?

Проблема заключается не только в самом факте проезда транспорта. Речь идет о постепенном разрушении устойчивости горных экосистем и проникновении техники во все более отдаленные и ранее малонарушенные природные территории.

Природа в горах восстанавливается десятилетиями, а иногда поврежденные участки уже никогда не возвращаются к своему прежнему состоянию. Именно поэтому Карпаты требуют четких правил использования природных территорий и реального ограничения технической нагрузки.

Эта ситуация в очередной раз показывает, что Карпаты – это не место для бесконтрольных развлечений, а уникальная природная экосистема, которая требует ответственного отношения и реальной защиты. И пока одни туристы приезжают в горы за тишиной, природой и видами, другие буквально уничтожают то, ради чего сюда едут люди.