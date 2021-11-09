При этом въезд индивидуальным туристам разрешен только при наличии трех доз вакцины. Новые правила начали действовать сегодня, 9 ноября.

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Израиль обновил условия въезда для привитых двумя дозами

Так, с 9 ноября группы туристов, привитые двумя дозами вакцин, смогут въехать в Израиль, даже в том случае, если с даты вакцинации прошло более 6 месяцев, а третью дозу они не получили на следующих условиях:

группа будет насчитывать от 5 до 40 туристов;

разрешение на въезд было получено от Министерства туризма до приезда в Израиль;

группа будет функционировать как "капсула" – будет ограничена в посещении районов с повышенным риском заражения;

в течение первой недели пребывания туристов в Израиле, члены группы, не получившие третью прививку, должны иметь при себе подтверждение отрицательного ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов, или отрицательный тест на антиген, проведенный в течение последних 24 часов.

Кроме того, руководитель группы будет обязан отчитываться в Минтуризме о каждом таком тесте и вести запись о поведении группы, в том числе расписание группы, людей, с которыми они контактировали, и посетившие места.

Если один из членов группы получит положительный тест на коронавирус – лидер группы должен сообщить эпидемиологу Министерства здравоохранения.

Вакцины, признанные Израилем:

Moderna;

Pfizer;

Johnson & Johnson – Janssen;

AstraZeneca;

Covishield;

Sinopharm;

Sinovac;

SputniK-V (на особых условиях).

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