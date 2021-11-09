При этом въезд индивидуальным туристам разрешен только при наличии трех доз вакцины. Новые правила начали действовать сегодня, 9 ноября.
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Израиль обновил условия въезда для привитых двумя дозами
Так, с 9 ноября группы туристов, привитые двумя дозами вакцин, смогут въехать в Израиль, даже в том случае, если с даты вакцинации прошло более 6 месяцев, а третью дозу они не получили на следующих условиях:
- группа будет насчитывать от 5 до 40 туристов;
- разрешение на въезд было получено от Министерства туризма до приезда в Израиль;
- группа будет функционировать как "капсула" – будет ограничена в посещении районов с повышенным риском заражения;
- в течение первой недели пребывания туристов в Израиле, члены группы, не получившие третью прививку, должны иметь при себе подтверждение отрицательного ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов, или отрицательный тест на антиген, проведенный в течение последних 24 часов.
Кроме того, руководитель группы будет обязан отчитываться в Минтуризме о каждом таком тесте и вести запись о поведении группы, в том числе расписание группы, людей, с которыми они контактировали, и посетившие места.
Если один из членов группы получит положительный тест на коронавирус – лидер группы должен сообщить эпидемиологу Министерства здравоохранения.
Вакцины, признанные Израилем:
- Moderna;
- Pfizer;
- Johnson & Johnson – Janssen;
- AstraZeneca;
- Covishield;
- Sinopharm;
- Sinovac;
- SputniK-V (на особых условиях).
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COVID-19 в Израиле: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 9 ноября 2021 года в Израиле выявлено 1 334 766 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 8 124 летальных;
- В то же время 1 320 559 человек побороли болезнь.