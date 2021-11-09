При цьому в'їзд індивідуальним туристам дозволено тільки при наявності трьох доз вакцини. Нові правила почали діяти сьогодні, 9 листопада.

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Ізраїль оновив умови в'їзду для щеплених двома дозами

Так, з 9 листопада, групи туристів, щепленні двома дозами вакцин, зможуть в'їхати до Ізраїлю, навіть в тому випадку, якщо з дати вакцинації минуло понад 6 місяців, а третю дозу вони не отримали на наступних умовах:

  • група налічуватиме від 5 до 40 туристів;
  • дозвіл на в'їзд було отримано від Міністерства туризму до приїзду в Ізраїль;
  • група функціонуватиме як "капсула" – буде обмежена у відвідуванні районів з підвищеним ризиком зараження;
  • протягом першого тижня перебування туристів в Ізраїлі, члени групи, які не отримали третє щеплення, повинні мати при собі підтвердження негативного ПЛР-тесту, проведеного протягом останніх 72 годин, або негативний тест на антиген, проведений протягом останніх 24 годин.

Крім того, керівник групи буде зобов'язаний звітувати в Мінтуризму про кожен такий тест і вестиме запис про поведінку групи, зокрема розклад групи, людей, з якими вони контактували, і місця, які відвідали.

Якщо один із членів групи отримає позитивний тест на коронавірус – лідер групи має повідомити епідеміологу Міністерства охорони здоров'я.

Вакцини, визнанні Ізраїлем:

  • Moderna;
  • Pfizer;
  • Johnson & Johnson – Janssen;
  • AstraZeneca;
  • Covishield;
  • Sinopharm;
  • Sinovac;
  • SputniK-V (на особливих умовах).

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COVID-19 в Ізраїлі: останні дані

  • За даними Worldometer, станом на 9 листопада 2021 року в Ізраїлі виявлено 1 334 766 випадків зараження коронавірусом;
  • На жаль, з них 8 124 летальних;
  • Водночас 1 320 559 осіб побороли хворобу.