При цьому в'їзд індивідуальним туристам дозволено тільки при наявності трьох доз вакцини. Нові правила почали діяти сьогодні, 9 листопада.
Читайте також Після 20 місяців заборони: США відкривають кордони для туристів з понад 30 країн
Ізраїль оновив умови в'їзду для щеплених двома дозами
Так, з 9 листопада, групи туристів, щепленні двома дозами вакцин, зможуть в'їхати до Ізраїлю, навіть в тому випадку, якщо з дати вакцинації минуло понад 6 місяців, а третю дозу вони не отримали на наступних умовах:
- група налічуватиме від 5 до 40 туристів;
- дозвіл на в'їзд було отримано від Міністерства туризму до приїзду в Ізраїль;
- група функціонуватиме як "капсула" – буде обмежена у відвідуванні районів з підвищеним ризиком зараження;
- протягом першого тижня перебування туристів в Ізраїлі, члени групи, які не отримали третє щеплення, повинні мати при собі підтвердження негативного ПЛР-тесту, проведеного протягом останніх 72 годин, або негативний тест на антиген, проведений протягом останніх 24 годин.
Крім того, керівник групи буде зобов'язаний звітувати в Мінтуризму про кожен такий тест і вестиме запис про поведінку групи, зокрема розклад групи, людей, з якими вони контактували, і місця, які відвідали.
Якщо один із членів групи отримає позитивний тест на коронавірус – лідер групи має повідомити епідеміологу Міністерства охорони здоров'я.
Вакцини, визнанні Ізраїлем:
- Moderna;
- Pfizer;
- Johnson & Johnson – Janssen;
- AstraZeneca;
- Covishield;
- Sinopharm;
- Sinovac;
- SputniK-V (на особливих умовах).
Зверніть увагу SkyUp дозволили здійснювати польоти з України до ще одного міста Ізраїлю
COVID-19 в Ізраїлі: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 9 листопада 2021 року в Ізраїлі виявлено 1 334 766 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 8 124 летальних;
- Водночас 1 320 559 осіб побороли хворобу.