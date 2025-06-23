Дворец Сосновского: где искать один из самых красивых домов во Львове

Всего в 15 минутах от шумного центра Львова расположен один из самых красивых домов во Львове. Это Дворец Сосновского на улице Генерала Чупринки.

Роскошную резиденцию спроектировал известный львовский архитектор Юзеф Сосновский. Этот дворец он создал для себя и своей семьи, рассказывает 24 Канал.

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Что известно о Дворце Сосновского

Дворец является известным памятником архитектуры с элементами неоготического и неороманского стилей. Строительство продолжалось в начале 1900-х годов.

Резиденция состоит из из двух зданий с отдельными входами и лестничными площадками. Своим видом она напоминает древний рыцарский замок.

Возле дворца есть величественная фигура льва, встречающая посетителей. На фасаде виднеются гербы владельцев и жителей дома.

Как выглядит один из самых красивых домов Львова: видео

Обе каменицы украшены маскаронами, лепниной, ковкой и литьем, в частности, объемными металлическими цветами. Особенно привлекает внимание балкон-лоджия. Его считают одним из самых узнаваемых во Львове.

Почему дворец состоит из двух частей

В одной части дворца жил сам архитектор, вторую – сдавали в аренду. Так было задумано еще до его строительства.

Юзеф Сосновский жил в доме недолго. Впоследствии он продал его коллекционеру-библиофилу Францишку Бесядецкому. Здесь даже сосредотачивалось его Общество любителей книг.

Учитывая эти факты, здание называют и дворцом Сосновского, и дворцом Бесядецкого. В наши дни это многоквартирный дом.