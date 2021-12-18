Две украинские достопримечательности попали в список объектов, которым угрожает исчезновение
Источник:Europanostra
Организация Europa Nostra, сосредоточенная на защите культурного наследия Европы, обнародовала список из 12 культурных и исторических объектов, которые могут исчезнуть в этом году.
Их определяют в рамках программы "7 в наибольшей опасности" (7 Most Endangered Programme 2022). В список 2022 попали украинские памятники архитектуры – скульптурные композиции Бучачской ратуши и дворец князей Сангушков.
Интересно Путешествие, которое поразит каждого: куда поехать настоящим искателям приключений
Отбор производился по критерию важности каждого объекта – его культурной и исторической ценности, а также на основе уровня опасности, с которыми каждый из них сталкивается в наши дни.
В список вошли:
- мост Зогу (Албания),
- монастырь Реколье (Нивель, Бельгия),
- село Доэль и близлежащий культурный ландшафт (Бельгия),
- город-сад Ла-Бьютт-Руж (недалеко от Парижа, Франция),
- исторический центр города Штольберг (Федеративная Республика Германия),
- ванны Нептуна, купальни Геркулеса (Румыния),
- дворец Орлеан-Бурбон возле Кадиса (Испания),
- синагога в Ихаре, церковь св. Антония (Испания),
- промышленная зона Левхольмена (Стокгольм, Швеция),
- форт Кревекер, (Ден Бош, Нидерланды),
- скульптурные композиции Бучачской ратуши (Украина),
- дворец князей Сангушков (Украина).
Подробнее Заброшенные украинские дворцы и замки, которые исчезают на глазах
Объекты, которые сегодня находятся под угрозой исчезновения, являются напоминанием насколько хрупким является наше общее наследие,
– заявил исполнительный президент Europa Nostra профессор Герман Парцингер.
Окончательный список 7 объектов европейского культурного наследия, которым грозит исчезновение, будет обнародован весной 2022 года.
Две украинские достопримечательности попали в список объектов, которым угрожает исчезновение – Видео Europanostra