Две украинские достопримечательности попали в список объектов, которым угрожает исчезновение

Организация Europa Nostra, сосредоточенная на защите культурного наследия Европы, обнародовала список из 12 культурных и исторических объектов, которые могут исчезнуть в этом году.

Их определяют в рамках программы "7 в наибольшей опасности" (7 Most Endangered Programme 2022). В список 2022 попали украинские памятники архитектуры – скульптурные композиции Бучачской ратуши и дворец князей Сангушков.

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Отбор производился по критерию важности каждого объекта – его культурной и исторической ценности, а также на основе уровня опасности, с которыми каждый из них сталкивается в наши дни.

В список вошли:

мост Зогу (Албания),

монастырь Реколье (Нивель, Бельгия),

село Доэль и близлежащий культурный ландшафт (Бельгия),

город-сад Ла-Бьютт-Руж (недалеко от Парижа, Франция),

исторический центр города Штольберг (Федеративная Республика Германия),

ванны Нептуна, купальни Геркулеса (Румыния),

дворец Орлеан-Бурбон возле Кадиса (Испания),

синагога в Ихаре, церковь св. Антония (Испания),

промышленная зона Левхольмена (Стокгольм, Швеция),

форт Кревекер, (Ден Бош, Нидерланды),

скульптурные композиции Бучачской ратуши (Украина),

дворец князей Сангушков (Украина).

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Объекты, которые сегодня находятся под угрозой исчезновения, являются напоминанием насколько хрупким является наше общее наследие,

– заявил исполнительный президент Europa Nostra профессор Герман Парцингер.

Окончательный список 7 объектов европейского культурного наследия, которым грозит исчезновение, будет обнародован весной 2022 года.

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