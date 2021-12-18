Две украинские достопримечательности попали в список объектов, которым угрожает исчезновение

18 декабря 2021 , 11:24
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Источник:

Europanostra

Организация Europa Nostra, сосредоточенная на защите культурного наследия Европы, обнародовала список из 12 культурных и исторических объектов, которые могут исчезнуть в этом году.

Их определяют в рамках программы "7 в наибольшей опасности" (7 Most Endangered Programme 2022). В список 2022 попали украинские памятники архитектуры – скульптурные композиции Бучачской ратуши и дворец князей Сангушков.

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Отбор производился по критерию важности каждого объекта – его культурной и исторической ценности, а также на основе уровня опасности, с которыми каждый из них сталкивается в наши дни.

В список вошли:

  • мост Зогу (Албания),
  • монастырь Реколье (Нивель, Бельгия),
  • село Доэль и близлежащий культурный ландшафт (Бельгия),
  • город-сад Ла-Бьютт-Руж (недалеко от Парижа, Франция),
  • исторический центр города Штольберг (Федеративная Республика Германия),
  • ванны Нептуна, купальни Геркулеса (Румыния),
  • дворец Орлеан-Бурбон возле Кадиса (Испания),
  • синагога в Ихаре, церковь св. Антония (Испания),
  • промышленная зона Левхольмена (Стокгольм, Швеция),
  • форт Кревекер, (Ден Бош, Нидерланды),
  • скульптурные композиции Бучачской ратуши (Украина),
  • дворец князей Сангушков (Украина).

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Объекты, которые сегодня находятся под угрозой исчезновения, являются напоминанием насколько хрупким является наше общее наследие,
– заявил исполнительный президент Europa Nostra профессор Герман Парцингер.

Окончательный список 7 объектов европейского культурного наследия, которым грозит исчезновение, будет обнародован весной 2022 года.

Две украинские достопримечательности попали в список объектов, которым угрожает исчезновение – Видео Europanostra

 

Автор: Юлія Бабич