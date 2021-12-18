Їх визначають у межах програми "7 у найбільшій небезпеці" (7 Most Endangered Programme 2022). До списку 2022 року потрапили українські пам’ятки архітектури – скульптурні композиції Бучацької ратуші та палац князів Санґушків.
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Відбір здійснювався за критерієм важливості кожного об'єкта – його культурної та історичної цінності, а також на основі рівня небезпеки, з яким кожен із них стикається у наші дні.
До списку ввійшли:
- міст Зогу (Албанія),
- монастир Реколье (Нівель, Бельгія),
- село Доель і прилеглий культурний ландшафт (Бельгія),
- місто-сад Ла-Бьютт-Руж (неподалік від Парижу, Франція),
- історичний центр міста Штольберг (Федеративна Республіка Німеччина),
- ванни Нептуна, купальні Геркулеса (Румунія),
- палац Орлеан-Бурбон біля Кадіса (Іспанія),
- синагога в Іхарі, церква св. Антонія (Іспанія),
- промислова зона Льовхольмена (Стокгольм, Швеція),
- форт Кревекер, (Ден Бош, Нідерланди),
- скульптурні композиції Бучацької ратуші (Україна),
- палац князів Санґушків (Україна).
Детальніше Занедбані українські палаци та замки, які зникають на очах
Об’єкти, які сьогодні знаходяться під загрозою зникнення, є нагадуванням наскільки крихкою є наша спільна спадщина,
– заявив виконавчий президент Europa Nostra професор Герман Парцінгер.
Остаточний перелік 7 об’єктів європейської культурної спадщини, яким загрожує зникнення, буде оприлюднено навесні 2022 року.
Дві українські пам'ятки потрапили в список об'єктів, яким загрожує зникнення – Відео Europanostra