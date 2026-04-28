Прогулка с оленями и замок как в Disney: об этих 2 удивительных локациях в Польше не знают туристы
- Неподалеку Вроцлава расположены два уникальных замка: Zamek Niemodlin, где можно гулять среди оленей, и Moszna Zamek, имеющий 99 башен и 365 комнат.
- Входные билеты в замки стоят от 24 до 52 злотых, а на территории Moszna Zamek можно даже заночевать в одном из 50 доступных номеров.
Туристическая Польша – это не только старинная архитектура Кракова и стеклянные небоскребы Варшавы. Неподалеку Вроцлава спрятались две локации, которые выглядят будто из сказки: в одной можно прогуляться среди оленей, а в другой – почувствовать себя внутри замка в стиле Disney. И самое интересное – о них до сих пор знают далеко не все.
Пользовательница тиктока @itsmedaariaa показала два красивых замка в Польше, которые стоит посетить на выходных. Расположены они рядом, поэтому их можно увидеть за один день.
Что это за уникальные замки возле Вроцлава?
Всего в часе езды от Вроцлава расположены два очень красивых замка – Zamek Niemodlin и Moszna Zamek. На территории первого замка посетители могут гулять прямо между оленей и кормить их с рук. По словам украинки, это просто невероятный опыт, потому что кажется будто ты героиня какой-то сказки.
Вход с человека стоит 40 злотых. На территории можно купить корм за 20 злотых, чтобы кормить оленей. Но его надо держать очень крепко, потому что животные довольно наглые – могут отобрать весь пакет. Гладить себя олени не позволяют, но вкусности едят охотно.
Паркинг возле замка платный, но можно сэкономить – оставить автомобиль возле магазина и пройтись 5 минут пешком.
Сам замок Niemodlin украинку не очень впечатлил, но прогулка возле оленей оставила незабываемые впечатления.
Замок Moszna значительно больше – он напоминает что-то среднее между Диснейлендом и Хогвартсом. Здесь есть 99 башен и 365 комнат – отдельная на каждый день года. Здание поражает своими масштабами и архитектурой. Входной билет внутрь замка стоит 52 злотых, подняться на башни можно за 44 злотых, а просто зайти на территорию – 24 злотых.
Украинка выбрала последний вариант и заметила, что этого вполне хватило, чтобы интересно провести время. Территория замка очень большая – здесь есть фонтан, красивые насаждения, оранжерея, кафе, в котором можно перевести дух после прогулки.
Как пишет Википедия, в парке вокруг замка растет 300-летняя дубовая аллея и 200-летняя липовая аллея. Сам дворец был построен в 18 веке в барочном стиле для силезской семьи промышленных магнатов Тиле-Винклеров.
Сейчас здесь проходят различные фестивали, мастер-классы и другие интересные события. На официальном сайте замка указано, что посетители могут не только увидеть замок, но и заночевать в его покоях. Всего для размещения доступны 50 номеров, а в стоимость проживания входит завтрак.
Частые вопросы
Какие два замка в Польше стоит посетить?
Туристка рекомендует посетить замки Zamek Niemodlin и Moszna Zamek – они расположены рядом и их можно увидеть за один день.
Какие особенности замка Zamek Niemodlin отмечает украинка?
Замок Zamek Niemodlin позволяет посетителям гулять между оленями и кормить их с рук. Вход стоит 40 злотых, а корм для оленей можно купить за 20 злотых. Олени не позволяют себя гладить, но охотно едят вкусности.
Чем впечатляет замок Moszna Zamek и какие есть варианты посещения?
Замок Moszna Zamek поражает своими масштабами – 99 башен и 365 комнат. Вход на территорию стоит 24 злотых, подъем на башни – 44 злотых, а вход внутрь замка – 52 злотых. Территория включает фонтан, насаждения, оранжерею и кофейню.
