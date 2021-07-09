Целый подводный город: в Дубае откроют самый глубокий в мире бассейн для дайвинга – фото, видео

Новый глубокий бассейн в Объединенных Арабских Эмиратах – Deep Dive Dubai – должен открыться до конца июля. Он считается самым глубоким бассейном в мире.

Расположен в районе Над-Аль-Шеба в Дубае, Deep Dive Dubai был подтвержден Рекордом Гиннеса, как самый глубокий бассейн в мире для дайвинга. Он имеет глубину более 60 метров и заполненный 14 миллионами литров пресной воды и поддерживает комфортную температуру погружения 30 градусов Цельсия.

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На его дне разместили настоящий подводный город – с брошенными квартирами, велосипедами, автомобилями, библиотеками и игровыми комнатами с настольным футболом.



Настольный футбол на дне самого глубокого бассейна в мире для дайвинга / Фото: Time Out Dubai

Его пресная вода фильтруется и циркулирует каждые шесть часов через кремниевую вулканическую породу, разработанную НАСА технологию фильтрации и УФ-излучения в одной из крупнейших и самых быстрых фильтровальных систем в регионе.

Для тех, кто не умеет задерживать дыхание, в бассейне оборудуют сухие капсулы на глубине 6 и 21 метра. 56 подводных камер охватывают все углы, а система освещения звука и настроения погружает дайверов в атмосферу фильмов.



В Дубае откроют самый глубокий в мире бассейн для дайвинга / Фото: Time Out Dubai

Директором Deep Dive Dubai стал Джаррод Яблонски, мировой рекордсмен по пещерному дайвингу и один из главных мировых энтузиастов по плаванию с аквалангом.

По замыслу Deep Dive Dubai предлагает что-то действительно уникальное для каждого, и наша команда стремится обеспечить незабываемый опыт, – отметил Яблонски.

Отмечается, что бассейн будет предлагать курсы фридайвинга и подводного плавания посетителям всех уровней подготовки.

Центр Deep Dive Dubai выполнен в форме гигантской устрицы. На его территории есть магазин и ресторан, а позже откроется конференц-зал.



Центр Deep Dive Dubai / Фото: Time Out Dubai

Большие обзорные зоны на нижних этажах здания позволяют гостям ресторана заглядывать в подводную среду.



Смотровая площадка в ресторане / Фото: Time Out Dubai

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