По данным ученых, в Антарктиде 140 озер являются "активными". Они находятся под ледниками, соединенные между собой и образуют что-то вроде водопроводной системы. Время от времени эти резервуары наполняются или усыхают.

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Такие исследования удается делать с помощью современного лазерного прибора для наблюдения за Землей – зонд ICESat-2, которое NASA запускало в космос. Ученые смогли улучшить свои карты скрытых озерных систем под ледниковым щитом Западной Антарктики и обнаружили еще два активных озера.

Скрытая "водопроводная система" влияет на скорость сползания льда в Южный океан, "разведение" его пресной водой, – говорится в сообщении.

В результате меняется сам Южный океан, воздействуя на тысячи других процессов планеты.

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