За даними науковців, в Антарктиді 140 озер є "активними". Вони перебувають під льодовиками, з'єднані між собою й утворюють щось на зразок водопровідної системи. Час від часу ці резервуари наповнюються або всихаються.
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Такі дослідження вдається робити за допомогою найсучаснішого лазерного приладу для спостереження за Землею – зонд ICESat-2, який NASA запускало в космос. Вчені змогли покращити свої карти прихованих озерних систем під льодовиковим щитом Західної Антарктики і виявили ще два активних озера.
Прихована "водопровідна система" впливає на швидкість сповзання льоду в Південний океан, "розведення" його прісною водою, – йдеться у повідомленні.
Унаслідок цього змінюється сам Південний океан, впливаючи на тисячі інших процесів планети.
Детальніше дивіться у відео:
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