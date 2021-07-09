Розташований у районі Над-Аль-Шеба в Дубаї, Deep Dive Dubai був підтверджений Рекордом Гіннеса, як найглибший басейн у світі для дайвінгу. Він має глибину понад 60 метрів і заповнений 14 мільйонами літрів прісної води та підтримує комфортну температуру занурення 30 градусів Цельсія.
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На його дні розмістили справжнє підводне місто – з покинутими квартирами, велосипедами, автомобілями, бібліотеками та ігровими кімнатами з настільним футболом.
Настільний футбол на дні найглибшого басейну у світі для дайвінгу / Фото: Time Out Dubai
Його прісна вода фільтрується та циркулює кожні шість годин через кремнієву вулканічну породу, розроблену НАСА технологію фільтрування та УФ-випромінювання в одній з найбільших та найшвидших фільтрувальних систем у регіоні.
Для тих, хто не вміє затримувати дихання, в басейні обладнають сухі капсули на глибині 6 і 21 метра. 56 підводних камер охоплюють всі кути, а система освітлення звуку та настрою занурює дайверів в атмосферу кінофільмів.
У Дубаї відкриють найглибший у світі басейн для дайвінгу / Фото: Time Out Dubai
Директором Deep Dive Dubai став Джаррод Яблонські, світовий рекордсмен з печерного дайвінгу й один з головних світових ентузіастів з плавання з аквалангом.
За задумом Deep Dive Dubai пропонує щось справді унікальне для кожного, і наша команда прагне забезпечити незабутній досвід, – зазначив Яблонські.
Зазначається, що басейн пропонуватиме курси фрідайвінга та підводного плавання відвідувачам всіх рівнів підготовки.
Центр Deep Dive Dubai виконаний у формі гігантської устриці. На його території є магазин і ресторан, а пізніше відкриється конференц-зал.
Центр Deep Dive Dubai / Фото: Time Out Dubai
Великі оглядові зони на нижніх поверхах будівлі дозволяють гостям ресторану заглядати в підводне середовище.
Оглядовий майданчик у ресторані / Фото: Time Out Dubai
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