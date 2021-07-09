Розташований у районі Над-Аль-Шеба в Дубаї, Deep Dive Dubai був підтверджений Рекордом Гіннеса, як найглибший басейн у світі для дайвінгу. Він має глибину понад 60 метрів і заповнений 14 мільйонами літрів прісної води та підтримує комфортну температуру занурення 30 градусів Цельсія.

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На його дні розмістили справжнє підводне місто – з покинутими квартирами, велосипедами, автомобілями, бібліотеками та ігровими кімнатами з настільним футболом.



Настільний футбол на дні найглибшого басейну у світі для дайвінгу / Фото: Time Out Dubai

Його прісна вода фільтрується та циркулює кожні шість годин через кремнієву вулканічну породу, розроблену НАСА технологію фільтрування та УФ-випромінювання в одній з найбільших та найшвидших фільтрувальних систем у регіоні.

Для тих, хто не вміє затримувати дихання, в басейні обладнають сухі капсули на глибині 6 і 21 метра. 56 підводних камер охоплюють всі кути, а система освітлення звуку та настрою занурює дайверів в атмосферу кінофільмів.



У Дубаї відкриють найглибший у світі басейн для дайвінгу / Фото: Time Out Dubai

Директором Deep Dive Dubai став Джаррод Яблонські, світовий рекордсмен з печерного дайвінгу й один з головних світових ентузіастів з плавання з аквалангом.

За задумом Deep Dive Dubai пропонує щось справді унікальне для кожного, і наша команда прагне забезпечити незабутній досвід, – зазначив Яблонські.

Зазначається, що басейн пропонуватиме курси фрідайвінга та підводного плавання відвідувачам всіх рівнів підготовки.

Центр Deep Dive Dubai виконаний у формі гігантської устриці. На його території є магазин і ресторан, а пізніше відкриється конференц-зал.



Центр Deep Dive Dubai / Фото: Time Out Dubai

Великі оглядові зони на нижніх поверхах будівлі дозволяють гостям ресторану заглядати в підводне середовище.



Оглядовий майданчик у ресторані / Фото: Time Out Dubai

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