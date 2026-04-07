Travel Европа и мир Всего 20 минут от вокзала Дрездена – и вы попадаете в место, которое выглядит как исторический фильм
7 апреля, 18:16
Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Дрезденский дворец Цвингер является образцом барочной архитектуры и главной туристической достопримечательностью, построенной в 1709 году для придворных мероприятий.
  • Комплекс содержит музеи, в частности коллекцию фарфора и Галерею Земпера, а рядом расположен фонтан "Купальня нимф".

Всего 20 минут от главного вокзала Дрездена – и перед вами откроется локация, которая выглядит как декорации к историческому фильму. Место является одной из самых известных архитектурных жемчужин мира.

На платформе тредс мы наткнулись на невероятные фотографии liubava_bura. Эта локация расположена всего в в 20 минутах от главного вокзала немецкого города Дрезден.

Какую локацию стоит увидеть туристам возле вокзала города Дрезден?

Дрезденский дворец Цвингер считается одним из самых ярких образцов барочной архитектуры в мире и одной из главных туристических достопримечательностей города, рассказывает Germany Travel. Его история берет начало со времен правления Августа Сильного, когда в 1709 году комплекс возвели как место для придворных развлечений, турниров и праздников.

В последующие годы дворец постепенно расширяли: в 1712-м появилась длинная галерея, а уже в 1714 году построили знаменитые Коронные ворота, которые сегодня являются одной из самых известных частей ансамбля. Торжественное открытие Цвингера состоялось в 1719 году во время свадьбы наследника саксонского престола, а завершили строительство в 1728-м.

Сейчас большинство помещений комплекса занимают музеи. Среди них есть всемирно известная коллекция фарфора, оружейная экспозиция, а также Галерея Земпера, где хранятся выдающиеся произведения европейской живописи, в частности "Сикстинская Мадонна" Рафаэля. Рядом с дворцом расположена еще одна популярная локация – это фонтан "Купальня нимф", который считается одним из самых красивых барочных фонтанов в Германии.

  • Адрес расположения: Sophienstraße, 01067 Dresden.

Дворец Цвингер / фото liubava_bura

@userio4ciq0fn0 Das Nymphenbad im Dresdner Zwinger Das Ohr vernimmt das liebliche Plätschern der Brunnen und Fontänen, man spürt an heißen Tagen die angenehme Kühle! #dresdnerzwinger #nymphenbad #dresden #dresdencity #sachsen ♬ Potter Waltz (From "Harry Potter And The Goblet Of Fire") - The City of Prague Philharmonic Orchestra

Какие еще интересные локации Германии стоит увидеть туристам?

  • Узнайте о малоизвестном городе Германии, который не хуже Берлина. Речь идет о Мюнхене, который часто остается в тени. Однако это также большой и красивый город с множеством старинной архитектуры, современных музеев и театров.

  • Или же, узнайте о самый красивый город Европы. Ротенбург-на-Таубери в Германии является одним из самых живописных и выдающихся мест. Прогулка здесь напоминает путешествие в прошлое, ведь старый город окружают известные, хорошо сохранившиеся городские стены, по которым могут прогуляться как местные жители, так и туристы.

