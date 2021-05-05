Одной из самых известных эндемичных (тех, что есть только на этой территории) растений острова – драконово дерево, которое стало визитной карточкой для туристов. Оно даже на монете Йемена изображено.

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Драконовое дерево – растение рода Драцена

Внешним видом напоминают гигантский зонтик. В высоту достигают 5 – 6 метров. На некоторых из деревьев можно наблюдать большие цветы, которые раскрываются ночью и издают приятный сладковатый аромат, привлекающий ночных бабочек.



Драконовые деревья на острове Сокотра / Фото: Getty Images

На Сокотре, Драконовые деревья растут только на высокогорье – 600 – 700 метров. Поэтому идеальным место является плато Диксам, расположенное в глубине острова. Также они растут на Канарских островах, Сомали и Эфиопии, но несколько отличаются от этих.



Вид Драконового дерева снизу / Фото: Getty Images

Откуда взялись деревья?

Существует старая индийская легенда, которая гласит, что давным-давно на острове жил кровожадный дракон, нападавший на слонов и выпивал их кровь. Но однажды старый и сильный слон упал на дракона и раздавил его. Кровь животных смешалась и смочила землю вокруг. На этом месте выросли деревья, названные драценами.



Ветви Драконового дерева / Фото: Getty Images

Кровь дракона

Если надрезать кору, то будет сочиться буро-красная смола. Застывая, она становится похожей на запеченную кровь. Согласно древним верованиям, сок – это кровь дракона, его наделяли целебными свойствами и использовали в медицине. В традиционной медицине Востока она на протяжении тысячелетий применяется для лечения ран и повреждений, как противоопухолевое средство и при инфекционных заболеваниях.



Кровь дракона – смола дерева / Фото: derevo-s

Смола была обнаружена в доисторических погребальных пещерах и в то время применялась для бальзамирования. Сегодня красящий пигмент используют для лаков и красок.

Особенность этого дерева еще и в том, что у него нет годовых колец, по которым можно было бы узнать возраст дерева. Но то, что они долгожители – это точно.



Драконовое дерево на острове Сокотра / Фото: Getty Images

Одно из самых знаменитых Драконовых деревьев с острова Тенерифе, как предполагается, имеет возраст до 3 тысяч лет. Но и высота этого дерева более 20 метров. На Сокотре таких деревьев нет, а самое старое определяют как 400-летнее.