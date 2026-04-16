В Японии дешевле, чем вы думали: туристка из Украины удивила ценами в этой стране

Из-за географической и культурной отдаленности украинские туристы часто ошибочно считают, что Япония очень дорогая страна. На самом деле это лишь один из мифов об этой стране, ведь цены здесь не отличаются от европейских.

Украинка Дана, которая ведет блог в тиктоке под ником @danamaksimovaa, побывала в Японии и выяснила – в этой стране дешевле, чем многие думают. Она подробно поделилась ценами на проживание, питание и проезд.

Читайте также На Мальте дешевле: украинка рассказала, во сколько ей обошлась поездка на сакуры в Мукачево

Какие цены в Японии?

Цены на жилье колеблются в пределах 45 – 75 долларов, а чем дальше от Токио, тем дешевле

За проезд в метро украинка платила в пределах 0,75 – 3,8 доллара, а цена зависела от расстояния.

Поездка скоростным поездом Синкансен может ударить по карману, ведь билет стоит 90 – 130 долларов. Но цена вполне оправдана, ведь этим поездом можно проехать пол страны за 2 часа.

Аренда кимоно – от 20 долларов за день

Вход в достопримечательности в основном был бесплатным.

Купание в природных горячих источниках в Беппу стоило 15 долларов.

Билет в парк Наруто – 35 долларов.

Билет в музей в Токио – 3,5 долларов.

Матча стоила около 4,4 доллара и часто была дороже, чем блюда.

Уличная еда стоит от 1,2 до 4,4 доллара, а ее выбор – огромный.

Японские супы – 4 – 9 евро.

Суши стоят от 1,2 до 6 долларов за 2 штуки.

В комментариях девушку начали упрекать за то, что она не учла стоимость перелета, который с добиранием из Украины совсем недешевый. Но украинка заметила, что ее целью было показать, что цены в самой Японии такие же, как в Европе, а потому не стоит их бояться. Летела Дана в Японию уже из Вьетнама, и билет стоил 200 долларов вместе с большим чемоданом.

К слову, другая туристка из Украины, Анна Кейбало, также записывала видео из Японии и рассказывала, что цены в этой стране иногда дешевле, чем в Украине. Ужин на двоих в популярном ресторане, в который, чтобы попасть, надо стоять в очереди, стоил 2300 гривен.

Что бюджетным туристам надо знать о Японии?

Ранее мы делились советами, которые пригодятся бюджетным туристам в Японии. Например, жилье здесь выгоднее бронировать не заранее, а уже на месте. Дело в том, что владельцы и отели часто дают хорошие скидки, если жилье незабронированное.

Кроме того, путешествовать стоит менее популярными городами, ведь цены в распиаренных локациях обычно выше.