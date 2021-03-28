В Эквадоре есть взрывоопасная Дорога вулканов. Это живописная долина, которая растянулась на 60 километров. Слева и справа от нее, как напоказ, выстроились высокие вулканы Эквадора.

Чем еще интересна эта часть страны, рассказали ведущие тревел-шоу "Орел & Решка. Чудеса мира".

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Огромное количество вулканов

В Эквадоре расположена большая часть всех известных вулканов Земли. Именно поэтому эту часть планеты чаще всего качает от землетрясений. Ведущая тревел-шоу рассказала, что последний раз вулкан Сангай извергался в Эквадоре летом 2020-го. Города засыпало пеплом, но обошлось без жертв.

Самая высокая точка планеты

Вопрос спорный, но некоторые ученые утверждают, что самая высокая точка Земли вовсе не гора Эверест, а вулкан Чимборасо в Эквадоре.

Существует теория, согласно которой рост гор и вулканов нужно измерять не от уровня моря, а от их удаленности от центра Земли, – рассказал Антон Зайцев.

Также он добавил, что по таким подсчетам высота Эвереста – 6382,4 километра, а Чимборасо – 6384,4 километра.



Вулкан Чимборасо / Фото: UnSplash

Последний торговец льдом

В Эквадоре работает последний торговец льдом – Бальтазар Ушка. Каждую неделю он поднимается на вулкан Чимборасо за льдом, который продает. Из него потом делают коктейли и мороженое.

Город на вулканическом пепле

Столица Эквадора – Кито расположена на высоте 2850 метров. Это выше украинской Говерли. Главная особенность города в том, что он стоит на склонах вулкана, а также построен на вулканическом пепле.

Вулкан Пичинча – один из самых активных в Эквадоре. Его долгое время считали потухшим, но 40 лет назад вулкан проснулся, – поделилась ведущая.

Она говорит, чтобы уберечь местных жителей от взрывного соседства, на одном из холмов власти установили статую Девы Марии, которая выше, чем Христос Спаситель в Рио-де-Жанейро.



Кито / Фото: pixabay

Снежные места

В жаркой стране есть места, где круглый год лежит снег. Там даже можно было бы кататься на лыжах, если бы не одно – там нечем дышать. Дело в том, что снег в Эквадоре лежит высоко в горах, на высоте более четырех километров. Все эти горы – действующие вулканы.