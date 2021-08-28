Несколько веков назад эти небольшие отверстия на крышах имели вполне практичное назначение. Зато во времена настоящего "подозрительные окна" стали символом борьбы румын с коррупцией в стране.

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Для чего делали окна на крышах

Большинство домов "с глазами" построены между XV и XIX веками.



Дома Сибиу имеют крыши с глазами / фото Atlas Obscura

Окна странной формы на самом деле имели функцию вентиляции для чердаков, где хранилось мясо, сыр, зерно и другие продукты.



Странные окошечки выполняли функцию вентиляции / Фото Atlas Obscura

Благодаря небольшим отверстиям в помещение попадал солнечный свет, но не слишком много.



Маленькие отверстия пропускали достаточно света / Фото Atlas Obscura

Несмотря на свои практические цели, некоторые жители утверждают, что эти "подозрительные глаза" были созданы для того, чтобы вызвать страх у людей, давая им понять, что за ними всегда наблюдают и вести себя надо соответственно.



Некоторые считают, что такие окна создали, чтобы вызвать страх у людей / Фото Atlas Obscura

Символ борьбы с коррупцией

В начале 2017 года в Румынии состоялись одни из самых масштабных акций протеста в истории страны. Сотни людей вышли на улицы, чтобы высказать недовольство решению новоизбранного правительства о декриминализации коррупции и внедрению законов, которые позволяли политикам избежать расследования.



Акции протеста в Румынии / Фото VĂ VEDEM DIN SIBIU

Символом протеста стали окна с подозрительным взглядом, прозвавшие "глаза Сибиу". Протестующие с плакатами заявляли, что они создают "зону, свободную от коррупции", а "глаза Сибиу" символизируют их бдительность.



"Подозрительные окна" стали символом борьбы с коррупцией / Фото VĂ VEDEM DIN SIBIU

Со всего мира люди выражали свою поддержку румынам, присылая им фотографии с "подозрительными глазами".



Фотография, отправленная из Франции / Фото VĂ VEDEM DIN SIBIU

Впоследствии президент Румынии Клаус Иоханнис уволил главу Национального антикоррупционного управления, а парламент предложил изменения в уголовный кодекс.



Дома "с глазами" построили на протяжении XV – XIX веков / Фото Atlas Obscura