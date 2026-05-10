"Кровавый" водопад Антарктиды годами удивлял ученых: как он образовался на самом деле

Посреди Антарктиды существует уникальное место, где почти нет осадков, из ледников вытекают "кровавые" водопады, а под толщей льда миллионы лет живут бактерии, способные выживать без света и кислорода.

Учитель географии Utkin Andrii рассказал на платформе тредс о долине Мак-Мердо, которая является одним из самых сухих мест на Земле. И именно оттуда вытекает необычный кроваво-красный поток. Что это за явление и как оно образовалось – читайте ниже в статье от 24 Канала.

Что такое Сухие долины Антарктиды и почему они считаются самым экстремальным местом на Земле?

Сухие долины Мак-Мердо в Антарктиде являются одним из самых уникальных и удивительных мест на планете, которое полностью разрушает представление о "вечном льде" на этом континенте. Это территория, где почти нет снега и льда, хотя она расположена в самом сердце Антарктиды.

Сухие долины Мак-Мердо / фото Wikimedia

Ландшафт здесь выглядит как каменистая пустыня с горными хребтами, соляными озерами и ледниками, что будто "зависают" над долинами. Именно поэтому сухие долины часто называют одной из самых экстремальных сред на Земле, ведь здесь сочетаются сильный холод, полное отсутствие влаги и чрезвычайно суровые ветры, которые формируют уникальную природную систему.

Где именно расположены сухие долины и почему там нет снега?

Сухие долины расположены неподалеку от антарктической станции Мак-Мердо, в регионе Трансантарктических гор, рассказывает Poseidonexpeditions. Они образуют систему долин, среди которых самыми известными являются Тейлор, Врайт и Виктория. Отсутствие льда здесь объясняется сразу несколькими природными факторами.

Высокие горы блокируют движение ледников, не позволяя им спускаться в долины, а мощные катабатические ветры, которые могут достигать скорости более 300 километров в час, буквально "выметают" любую влагу с поверхности. Из-за этого даже те минимальные осадки, которые иногда попадают в этот регион, не успевают превратиться в снег или лед и сразу исчезают.

Почему климат здесь такой экстремальный?

Климат сухих долин является одним из самых суровых на Земле. Температура может опускаться до – 68 градусов по Цельсию, а среднегодовые показатели остаются около – 20. Однако главной особенностью является не только холод, а почти полное отсутствие влаги. Некоторые участки этого региона не видели дождя или снега сотни тысяч лет. Именно сочетание низких температур, сухого воздуха и сильных ветров создает уникальную "пустынную Антарктиду", которая по условиям даже суровее многих классических пустынь мира.

Почему Сухие долины выглядят как поверхность Марса?

Ландшафт Сухих долин настолько необычный, что его часто сравнивают с поверхностью Марса. Здесь нет растительности, почти отсутствует вода, а поверхность состоит из камней, песка и соляных отложений. Ледники образуют странные формы, а некоторые участки выглядят абсолютно "мертвыми". Именно из-за этого сходства с красной планетой ученые используют Сухие долины как естественную модель для исследования условий жизни за пределами Земли и возможных сценариев существования микроорганизмов на Марсе.

Что такое "кровавый" водопад и почему вода там красная?

Одним из самых известных явлений этого региона является "кровавый" водопад, вытекающий из ледника Тейлора. Его ярко-красный цвет долгое время оставался загадкой для ученых. Сначала предполагали, что его вызывают водоросли, но впоследствии выяснилось, что причина заключается в высоком содержании железа в сверхсоленой воде, которая тысячи лет находилась подо льдом.

Когда эта вода выходит на поверхность и контактирует с воздухом, железо начинает окисляться, и вода буквально "ржавеет", приобретая кровавый оттенок. Это явление является одним из самых впечатляющих природных процессов в Антарктиде.

Существует ли жизнь в Сухих долинах?

Несмотря на чрезвычайно суровые условия, жизнь в Сухих долинах все же существует, хотя и в микроскопическом виде. Здесь живут экстремофильные организмы, которые приспособились к холоду, отсутствию света и минимальному количеству воды. В почвах и подо льдом можно найти бактерии, водоросли, нематод и микроскопических существ, которые способны выживать без кислорода, используя вместо него другие химические процессы. Эти организмы являются уникальными, ведь они демонстрируют, что жизнь может существовать даже в самых непригодных условиях.

Но больше всего ученых поразило то, что под толщей льда удалось найти целую экосистему бактерий-экстремофилов. Одной из самых известных среди них является Thiomicrospira arctica – это микроорганизм, который способен выживать без света уже около 1,5 миллиона лет. Вместо кислорода эти бактерии используют в своих процессах железо и серу.



Близкая родственница Thiomicrospira arctica / фото с платформы тредс

Как в Сухие долины попали тюлени?

Еще одной загадкой этого региона являются мумифицированные тюлени, которых находят далеко от побережья, иногда на значительной высоте. Ученые считают, что молодые животные могли терять ориентацию во время миграций и случайно заходить вглубь материка. В чрезвычайно сухом и холодном климате их тела не разлагались, а постепенно высыхали, превращаясь в природные мумии, которые могут храниться сотни или даже тысячи лет.

Что такое река Оникс и почему она появляется лишь на несколько недель?

Река Оникс является самой длинной рекой Антарктиды, но она существует лишь несколько недель в году во время короткого антарктического лета. Она образуется из талой воды ледников и течет через одну из долин к озеру Ванда. Несмотря на свою временность и небольшие размеры, эта река играет важную роль в поддержании микроэкосистем региона, ведь именно она приносит влагу, без которой жизнь в этих условиях была бы невозможна.



Река Оникс / фото Википедии

Чем уникальны озера Сухих долин?

Озера Сухих долин покрыты толстым слоем льда, под которым скрывается чрезвычайно соленая вода. Некоторые из них менялись в течение тысячелетий, превращаясь из глубоких водоемов в почти изолированные соляные резервуары. Например, озеро Вида имеет воду настолько соленую, что она не замерзает даже при сильных морозах, а Дон Жуан Понд является одним из самых соленых природных водоемов в мире. Из-за высокой концентрации соли эти озера остаются жидкими даже в экстремальных температурах.

Почему Сухие долины важны для науки?

Сухие долины являются уникальной природной лабораторией, которая позволяет ученым исследовать границы жизни на Земле. Здесь изучают, как организмы выживают в полной изоляции, как формируются экосистемы без воды и света, а также возможна ли жизнь на других планетах. Благодаря своим условиям этот регион стал ключевым местом для астробиологии и исследований Марса.

