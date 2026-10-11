О маршруте, который считается одним из самых известных горных железнодорожных приключений Азии, сообщает El Debate. Туристический путеводитель Lonely Planet включил эту железную дорогу в список рекомендуемых впечатлений на 2027 год, вновь выдвигая на первый план одно из самых уникальных и особенных железнодорожных путешествий.

Почему "Игрушечный поезд" Дарджилинга особенен?

Дарджилингский Гималайский поезд, который еще называют "Игрушечным поездом", ценится не за скорость, а за само путешествие. Маленькие вагончики медленно карабкаются по склонам Западной Бенгалии, мимо деревень, горных лесов и чайных плантаций, где выращивают один из самых известных сортов чая в мире.

Именно эта атмосфера и вернула железной дороге популярность среди международных путешественников. Для многих она интересна не как способ добраться до пункта назначения, а как отдельный туристический опыт с горными пейзажами и ощущением неспешного путешествия.

Может показаться странным, что в горном городке Дарджилинг местные жители и туристы соревнуются за билет на поезд, который за два часа преодолевает всего 14 километров, но именно в этой поездке и заключается суть,

– отметил путешественник Чарукеси Рамадурай.

Подъем по маршруту считают еще и инженерным достижением. Линия соединяет Нью-Джалпайгури с Дарджилингом через 88 километров узкой колеи, а путь занимает более семи часов. Железная дорога была открыта еще в 1881 году и поднимается до станции Гхум на высоту 2 258 метров, после чего немного спускается к Дарджилинг.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Вот как выглядит Дарджилингская Гималайская железная дорога: смотрите видео

Как поезд преодолевает крутые склоны Гималаев?

Впервые этот маршрут стал известен именно благодаря сложному рельефу. Чтобы преодолевать крутые склоны, поезд проходит шесть зигзагов и пять петель, а самой известной точкой маршрута считается петля Батасия, откуда открывается вид на Канченджангу – третью по высоте гору мира.

Рядом с петлей также расположен мемориал в честь погибших гуркхов. А саму Дарджилингскую Гималайскую железную дорогу, которую ЮНЕСКО включила в Список всемирного наследия в 1999 году, считают первым и самым ярким примером горной пассажирской железной дороги.

Интересно! Для тех, у кого нет времени на полный рейс, самым популярным вариантом остается короткая поездка туда и обратно между Дарджилингом и Гхумом. Она позволяет увидеть петлю Батасии и Гхум, а также включает вход в Железнодорожный музей Гхума.

Полный маршрут между Нью-Джалпайгури и Дарджилингом остается главным приключением, но его доступность зависит от состояния путей и расписания. Лучше всего ехать сюда с октября по апрель, когда дождей меньше, а пейзажи более четкие.