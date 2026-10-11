Про маршрут, який вважають одним із найвідоміших гірських залізничних вражень Азії, повідомляє El Debate. Туристичний путівник Lonely Planet включив залізницю до списку рекомендованих вражень на 2027 рік, знову виводячи на перший план одну з найунікальніших та найособливіших залізничних подорожей.

Чим особливий "Іграшковий поїзд" Дарджилінгу?

Дарджилінський Гімалайський поїзд, який ще називають "Іграшковим поїздом", цінується не за швидкість, а за саму подорож. Маленькі вагончики повільно деруться схилами Західної Бенгалії, минаючи селища, гірські ліси та чайні плантації, де вирощують один із найвідоміших сортів чаю у світі.

Саме ця атмосфера і зробила залізницю знову помітною для міжнародних мандрівників. Для багатьох вона цікава не як спосіб дістатися пункту призначення, а як окремий туристичний досвід із гірськими краєвидами та відчуттям повільної подорожі.

Може здаватися дивним, що в гірському містечку Дарджилінг місцеві та туристи змагаються за квиток на поїзд, який за дві години долає лише 14 кілометрів, але саме в цій поїздці й полягає головне,

– зазначив мандрівник Чарукесі Рамадурай.

Підйом на маршрут вважають ще й інженерним досягненням. Лінія з'єднує Нью-Джалпайґурі з Дарджилінгом через 88 кілометрів вузької колії, а шлях займає понад сім годин. Залізницю відкрили ще 1881 року, і вона піднімається до станції Гхум на висоту 2 258 метрів, після чого трохи спускається до Дарджилінга.

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Ось як виглядає Дарджилінзька Гімалайська залізниця: дивіться відео

Як потяг долає круті схили Гімалаїв?

Уперше цей шлях став відомим саме через складний рельєф. Щоб долати круті схили, потяг проходить шість зигзагів і п'ять петель, а найвідомішою точкою маршруту вважають петлю Батасія, з якої відкривається краєвид на Канченджангу – третю за висотою гору світу.

Поруч із петлею також розташований меморіал на честь загиблих гуркхів. А саму Дарджилінзьку Гімалайську залізницю, яку ЮНЕСКО внесло до Списку всесвітньої спадщини у 1999 році, вважають першим і найяскравішим прикладом гірської пасажирської залізниці.

Цікаво! Для тих, хто не має часу на повний рейс, найпопулярнішим варіантом лишається коротка поїздка туди-назад між Дарджилінгом і Гхумом. Вона дає змогу побачити петлю Батасію і Гхум, а також включає вхід до Залізничного музею Гхума.

Повний маршрут між Нью-Джалпайґурі та Дарджилінгом залишається головною пригодою, але його доступність залежить від стану колії та розкладу. Найкраще їхати сюди з жовтня по квітень, коли дощів менше, а краєвиди чіткіші.