Ко Дню врача: Windrose предлагает билеты на внутренние перелеты по 1 гривне

4 октября 2021 , 17:28
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Источник:

lowcost.ua

4 октября отмечают Международный день врача. По этому случаю украинская авиакомпания Windrose Airlines делает подарок всем медицинским работникам.

В частности, авиаперевозчик предлагает врачам авиабилеты на рейсы по Украине. Стоимость билетов на внутренние перелеты по 1 гривне.

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Как получить билет за 1 гривну

Чтобы приобрести билет, необходимо иметь действительный сертификат специалиста или удостоверение о квалификационной категории.

Для заказа акционных билетов и дальнейших инструкций необходимо отправить копию документа на email: crs@windrose.aero.

Важно! Акция продлится до конца сегодняшнего дня – 4 октября.

Внутренние направления, которые предлагает Windrose

  • Киев – Кривой Рог
  • Киев – Ужгород
  • Киев – Черновцы
  • Киев – Николаев
  • Киев – Львов
  • Киев – Ивано-Франковск
  • Киев – Харьков
  • Киев – Днепр
  • Киев – Одесса
  • Киев – Запорожье

Каждый из этих рейсов стыкуется между собой в Международном аэропорту "Борисполь".

Отметим, ранее авиакомпания Windrose заявила, что выполнит несколько рейсов из Украины в Лапландию в конце декабря и начале января.

Автор: Марта Касіянчук