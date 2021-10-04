Ко Дню врача: Windrose предлагает билеты на внутренние перелеты по 1 гривне

4 октября отмечают Международный день врача. По этому случаю украинская авиакомпания Windrose Airlines делает подарок всем медицинским работникам.

В частности, авиаперевозчик предлагает врачам авиабилеты на рейсы по Украине. Стоимость билетов на внутренние перелеты по 1 гривне.

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Как получить билет за 1 гривну

Чтобы приобрести билет, необходимо иметь действительный сертификат специалиста или удостоверение о квалификационной категории.

Для заказа акционных билетов и дальнейших инструкций необходимо отправить копию документа на email: crs@windrose.aero.

Внутренние направления, которые предлагает Windrose

Киев – Кривой Рог

Киев – Ужгород

Киев – Черновцы

Киев – Николаев

Киев – Львов

Киев – Ивано-Франковск

Киев – Харьков

Киев – Днепр

Киев – Одесса

Киев – Запорожье

Акция продлится до конца сегодняшнего дня – 4 октября.

Каждый из этих рейсов стыкуется между собой в Международном аэропорту "Борисполь".

Отметим, ранее авиакомпания Windrose заявила, что выполнит несколько рейсов из Украины в Лапландию в конце декабря и начале января.