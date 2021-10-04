В частности, авиаперевозчик предлагает врачам авиабилеты на рейсы по Украине. Стоимость билетов на внутренние перелеты по 1 гривне.

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Как получить билет за 1 гривну

Чтобы приобрести билет, необходимо иметь действительный сертификат специалиста или удостоверение о квалификационной категории.

Для заказа акционных билетов и дальнейших инструкций необходимо отправить копию документа на email: crs@windrose.aero.

Внутренние направления, которые предлагает Windrose

  • Киев – Кривой Рог
  • Киев – Ужгород
  • Киев – Черновцы
  • Киев – Николаев
  • Киев – Львов
  • Киев – Ивано-Франковск
  • Киев – Харьков
  • Киев – Днепр
  • Киев – Одесса
  • Киев – Запорожье

Каждый из этих рейсов стыкуется между собой в Международном аэропорту "Борисполь".

Отметим, ранее авиакомпания Windrose заявила, что выполнит несколько рейсов из Украины в Лапландию в конце декабря и начале января.