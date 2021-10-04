В частности, авиаперевозчик предлагает врачам авиабилеты на рейсы по Украине. Стоимость билетов на внутренние перелеты по 1 гривне.
Читайте также Windrose позволили осуществлять полеты на морские и зимние курорты: куда будет летать
Как получить билет за 1 гривну
Чтобы приобрести билет, необходимо иметь действительный сертификат специалиста или удостоверение о квалификационной категории.
Для заказа акционных билетов и дальнейших инструкций необходимо отправить копию документа на email: crs@windrose.aero.
Внутренние направления, которые предлагает Windrose
- Киев – Кривой Рог
- Киев – Ужгород
- Киев – Черновцы
- Киев – Николаев
- Киев – Львов
- Киев – Ивано-Франковск
- Киев – Харьков
- Киев – Днепр
- Киев – Одесса
- Киев – Запорожье
Каждый из этих рейсов стыкуется между собой в Международном аэропорту "Борисполь".
Отметим, ранее авиакомпания Windrose заявила, что выполнит несколько рейсов из Украины в Лапландию в конце декабря и начале января.