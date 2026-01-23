Макоко часто сравнивают с Венецией, однако поселение в Африке не имеет такой популярности как итальянский город, пишет Express.

Читайте также Где расположен самый маленький город в мире: в нем живет всего один человек

Что известно об "африканской Венеции"?

Нигерийский фотограф-документалист Дамилола Фовосире создает в этом городке проекты и выставки, посвященные повседневной жизни этого сообщества. Район сталкивается с серьезными проблемами: перенаселенностью, недостатком базовой инфраструктуры и экологическими угрозами.

Однако район не совсем оторван от цивилизации – в значительной степени из-за близости к Лагосу – одного из крупнейших и быстро растущих мегаполисов Африки.



В Макоко до сих пор живут люди / Фото Getty Images

В 2012 году власти штата Лагос объявили о намерении ликвидировать Макоко и дали жителям 72 часа на выселение. В официальных сообщениях отмечалось, что жилые постройки на сваях якобы представляют опасность и вредят имиджу города как современного мегаполиса. Операция по выселению происходила при участии полиции и военных.

Ситуация обострилась после того, как во время столкновений погиб общественный лидер Тимоти Ханпоянва. Тогда процесс принудительного выселения временно приостановили. С тех пор Макоко получало неоднократно предупреждения о возможном выселении, тогда как другие прибрежные общины в регионе уже были снесены.

Сегодня жители Макоко живут в условиях ограниченного доступа к чистой воде, медицине и образованию. Многие семьи существуют на ежедневный заработок, которого едва хватает для базовых потребностей.



В Африке люди живут на воде / Фото Getty Images

Привлек внимание международного сообщества один из символов нации – плавучая школа Макоко. Его автор, нигерийский архитектор Куанле Алееми, предложил альтернативный подход к образованию в водном поселении. Первая версия школы разрушилась в 2026 году, но сама идея получила развитие и вдохновила на появление подобных проектов в Нигерии и за ее пределами.

Из-за неофициального статуса района и отсутствия переписи населения, точное количество жителей Макоко сложно установить, и по разным оценкам, здесь проживает от 80 до 100 тысяч человек.