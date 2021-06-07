На Прикарпатье зацвело огромное ромашковое поле фото и видео

В селе Хмелева Городенковского района немало туристических достопримечательностей. Однако в начале июня путешественники больше всего наведываются сюда, чтобы полюбоваться белым ковром ромашек.

Ромашковое поле расположено на противоположном берегу Днестра, уже на тернопольской стороне. Оно занимает почти 25 гектаров в урочище Летяцкий Луг.

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Фото и видео долины с цветами опубликовал в своем Фейсбуке местный житель Игорь Нагорный.

Напротив Хмелевы за Днестром есть поле, гектаров 50, то где-то на половине массово растет ромашка. Поле зацветает в конце мая, цветет где-то две недели, – делится мужчина.



На Днестровском каньоне зацвело ромашковое поле / Фото: Фейсбук / Игорь Нагорный



Житель села Хмелева поделился фотографиями долины ромашек / Фото: Фейсбук / Игорь Нагорный



Огромное ромашковое поле на Днестровском каньоне / Фото: Фейсбук / Игорь Нагорный​



Село Хмелева расположено на берегу Днестра. Здесь – заповедная зона, Днестровский региональный ландшафтный парк. Туристических достопримечательностей очень много. Травертиновые скалы и гроты, водопады, разнообразие флоры и фауны – все здесь находится чуть ли не в первоначальном виде.

Отметим, на Одесщине известный своими целебными свойствами Куяльницкий лиман изменил цвет – теперь он розового цвета.

Кроме того, самая большая в истории наблюдений стая розовых фламинго пролетела над Одесской областью и остановилась в румынской части дельты Дуная.