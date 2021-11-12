Для украинских туристов остались открытыми уже 12 стран: кто пополнил список

ЕС 9 ноября исключил Украину из "зеленого списка". Однако, пускать ли украинских туристов, решает каждая страна.

Есть все же готовые принимать украинцев, в частности Словакия. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Словацкая Республика стала 12 страной, которая не будет закрывать границы для граждан Украины.

Словакия осталась открытой для путешествий украинцев, прошедших полный курс вакцинации,

– заметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что МИД продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев.

По данным консульской службы МИД Украины, с 11 ноября 2021 года Словакия применяет по отношению к гражданам Украины на своих внешних границах Рекомендацию Совета Европы о временном ограничении поездок в ЕС, которые не являются необходимыми.

Украинцам, которые намерены совершить частную или туристическую поездку в Словакию, будет отказано во въезде, за исключением полностью вакцинированных лиц.

ЕС исключил Украину из зеленого списка

9 ноября Украину исключили из "зеленого списка" стран – теперь украинским туристам будет труднее попасть в страны ЕС.

Каждые 14 дней этот список пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если ситуация с COVID-19 положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если негативная – запретить въезд.

Однако это только рекомендации. Поэтому каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения.