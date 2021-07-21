Проведите лето в Украине: в сети появился зрелищный видеоролик-приглашение для туристов

Летом Украина по-особому красива. Каждый иностранный турист должен хоть раз в жизни посетить ее в это время года!

Именно на это сосредоточено внимание в видео, которое было опубликовано на английском языке на официальной странице Украины в Фейсбуке. Ролик приглашает туристов провести лето в Украине.

Читайте также Нестандартный кемпинг: 5 глемпингов, в которые стоит отправиться всей семьей на выходные

Если вы хотите прекрасно провести отпуск, посетите Украину. Здесь для каждого есть что-то особенное, – говорится в сообщении.

Видео предлагает гостям посетить самые живописные уголки Украины. Среди них: Карпаты, озеро Синевир, Туннель любви, Олешковские пески, побережье Черного и Азовского морей.

На кадрах туристов "аппетитно" приглашают открыть для себя местную кухню и величественные исторические достопримечательности.



Отметим, ранее блогер Назар Дорош опубликовал видео "What is Ukraine?". Трехминутный ролик, в котором показаны невероятные кадры украинской природы, по-настоящему "взорвал" сеть, и стал вирусным.

Также он поделился видео, в котором, кроме живописных кадров нашей страны, еще и колоритно показаны сами украинцы.