Для туристов, прибывающих на самолетах: Венгрия изменила условия въезда

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства иностранных дел Украины.

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Венгрия изменила условия въезда для туристов, прибывающих самолетами

По состоянию на 16 февраля 2022 года граждане Украины могут пересекать украинско-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

– говорится в сообщении.

Отмечается, что исключением является въезд в Венгрию авиационным транспортом.

От этой категории путешественников требуется:

отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, полученный не позднее 72 часов в момент въезда. Следует учесть, что отрицательный тест на антиген не принимается.

или украинский или венгерский сертификат о вакцинации, которая должна быть полной и с момента получения второй прививки должна пройти не менее 14 дней.

В то же время, согласно новым правилам путешествий, сертификат о вакцинации двумя дозами вакцины действует до 1 мая 2022 года. В случае получения третьей прививки – она считается бессрочной.

При этом по прибытии в Венгрию проходить дополнительный ПЦР-тест не требуется.

Евросоюз решил ввести новые правила путешествий на COVID-19. Теперь права туристов будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от места жительства.

В ведомстве отмечают, что для въезда граждан Украины в Венгрию остаются действующими требования, определенные Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт / виза, действующая на территории Европы медицинская страховка, финансовое обеспечение).

В то же время от транзитных путешественников представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну назначения.

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