Впереди – 108-метровый обрыв: где находится Дьявольский бассейн, который так любят туристы

Для многих людей даже отплыть подальше от берега – это уже настоящее испытание. А что, если придется плавать буквально на краю водопада, где от падения в пропасть вас отделяет лишь естественный каменный выступ? Именно такую возможность предлагает Дьявольский бассейн.

16 июня во всем мире отмечают Международный день водопадов. По этому случаю рассказываем об одном из самых экстремальных мест на планете – Дьявольском бассейне, расположенном буквально на краю водопада Виктория в Замбии. Даже фотографии этого места вызывают восхищение и легкий страх, ведь бассейн находится в нескольких метрах от мощного водопада.

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Как образовался Дьявольский бассейн?

На протяжении тысячелетий вода реки Замбези разрушала скалы у водопада Виктория, создавая естественные каменные углубления. Одним из них стал Дьявольский бассейн – уникальная природная "ванна" прямо на краю одного из крупнейших водопадов мира.

Как выглядит Дьявольский бассейн / фото Canva

Бассейн расположен на острове Ливингстон, с которого открывается невероятный вид на потоки воды, падающие с высоты 108 метров, рассказывает Zambia. Скальный выступ удерживает людей от падения, когда вода Замбези продолжает бушевать буквально в нескольких метрах рядом.

Как попасть в Дьявольский бассейн?

Самостоятельно посетить бассейн невозможно. Попасть туда можно только в составе организованной экскурсии на остров Ливингстон. Чтобы добраться до самого бассейна, туристам нужно пройти часть маршрута по скалам, перейти через воду реки Замбези и проплыть небольшой участок до бассейна (примерно 5 – 10 минут). Во время маршрута туристов сопровождают гиды, которые следят за безопасностью и помогают пройти самые сложные участки.

Безопасно ли плавать в Дьявольском бассейне?

Несмотря на экстремальный вид, место считается относительно безопасным при условии посещения с опытными гидами и в подходящий сезон. Перед участием туристы должны учитывать, что нужно хорошо плавать, в воде есть течение и существует риск падения через край бассейна. Для людей, которые не умеют плавать, такая активность не рекомендуется.

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Что взять с собой?

Для посещения Дьявольского бассейна стоит подготовить:

купальник или быстросохнущую одежду;

обувь для воды;

солнцезащитный крем;

средство от насекомых;

водонепроницаемый чехол для телефона или камеры;

сменная одежда;

паспорт (если планируете посетить также Зимбабве);

наличные деньги на дополнительные расходы.

Дроны без специального разрешения использовать нельзя.

Когда лучше всего ехать?

Дьявольский бассейн открыт не круглый год. Посещение возможно примерно с августа по январь, когда уровень воды в Замбези ниже. Лучшим периодом обычно считают октябрь и ноябрь. В сезон дождей (примерно с февраля по июнь) бассейн закрывают из-за опасного уровня воды.