Как сэкономить время и деньги в Диснейленде в Париже: советы от украинской туристки

Поездка в Диснейленд может стать настоящей мечтой, но без правильного планирования легко потратить лишние деньги и время в очередях. Поэтому украинская блогерша, которая недавно побывала в парке развлечений, поделилась советами и лайфхаками для туристов, которые планируют посетить локацию впервые.

Какие советы стоит знать туристам, которые планируют посетить Диснейленд?

Первый и самый важный совет – приезжать до открытия парка. Это может существенно повлиять на планирование всего дня, ведь в первый час – полтора после открытия можно успеть посетить самые популярные развлечения, на которые впоследствии формируются очереди по 60 – 90 минут. За это время девушке удалось посетить несколько топовых аттракционов во втором парке.

Также стоит покупать билеты сразу в два парка. Несмотря на распространенное мнение, что все невозможно обойти за один день, при грамотном планировании это вполне реально. Рекомендуется первую половину дня проводить во втором парке, пока большинство посетителей направляется к главному. В это время можно осмотреть замок, посмотреть парады и посетить менее загруженные аттракционы.

Советы для посещения Диснейленда / инстаграм s.aleksenko

Вечером стоит переходить в основной парк, когда очереди там становятся меньше. Особое внимание стоит уделить официальному приложению Disneyland, ведь он позволяет в реальном времени отслеживать очереди, находить туалеты, зарядные станции и быстро ориентироваться на территории парка. По питанию, то посетители обычно едят в заведениях или покупают снеки.

В то же время можно существенно сэкономить, если брать еду с собой, ведь это разрешено и помогает не тратить время в очередях. В парижском Disneyland недавно открыли мир "Frozen", который расположен во втором парке. Очереди там остаются очень большими в течение всего дня, поэтому попасть туда не всегда удается. Зато вечернее шоу остается одним из главных событий дня. Для лучшего обзора рекомендуется становиться ближе к замку, откуда открывается лучший вид.

Также Станислава назвала свои любимые аттракционы:

Tower of Terror;

Avengers Assemble: Flight Force;

Star Wars Hyperspace Mountain;

Big Thunder Mountain;

Пираты Карибского моря;

Phantom Manor;

Какая цена билетов в Диснейленд в Париже?

На официальном сайте Disneyland Paris стоимость билетов зависит от даты посещения, сезона и количества парков. По состоянию на сейчас цены примерно такие:

1 день / 1 парк – от 65 евро;

1 день / 2 парка – от 90 евро;

2 дня / 2 парка – от 168 евро;

3 дня / 2 парка – от более 200 евро;

Для детей 3 – 11 лет билеты дешевле, а дети до 3 лет могут попасть в парк бесплатно. Также на сайте отмечают, что билеты лучше покупать заранее, ведь цены меняются в зависимости от спроса. Самыми дорогими являются билеты "день в день" у входа в парк. Билеты в два парка позволяют переходить между ними в течение дня.

