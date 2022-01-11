"Диснейленд" останавливает работу: с чем связано закрытие популярного парка развлечений

Ни для кого не секрет, что знаменитый парк развлечений "Диснейленд" есть не только в Париже. Один из них расположен в Гонконге, в Китае.

В настоящее время он приостанавливает свою работу для посетителей. Об этом сообщили на официальном сайте парка в соответствии с требованиями властей и Минздрава по профилактике всех мер безопасности от COVID-19.

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Гонконгский "Диснейленд" приостанавливает работу из-за COVID

Так, парк объявил, что временно закроется с 7 по 20 января 2022 года. Все из-за глобального всплеска COVID-19 в стране.

Отмечается, что этот шаг коснется тематического парка, но не его курортных отелей.

Отели будут оставаться открытыми с отрегулированным уровнем обслуживания,

– сообщается на сайте.

Как известно, обслуживание в ресторанах и местах отдыха в отелях будет налажено в соответствии с последними правилами.

В сообщении также сказано, что "к бронированию гостиниц, приходящихся на этот период, будет применен особый порядок".

Кроме того, парк заявил, что те люди, которые забронировали билеты на время закрытия, смогут его посетить – срок билетов продлят.

COVID-19 в Китае: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 11 января 2022 года в Китае выявлено 103 968 случаев заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 4 636 летальных;

В то же время 95 874 человека побороли болезнь.

, в ноябре гонконгский Диснейленд уже ненадолго был закрыт после того, как у посетителя обнаружили положительный тест на коронавирус. Также его закрывали на несколько месяцев в начале пандемии, но снова открыли в июне 2020 года с мерами пресечения.