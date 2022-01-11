Зараз він призупиняє свою роботу для відвідувачів. Про це повідомили на офіційному сайті парку відповідно до вимог влади та МОЗ з профілактики всіх заходів безпеки від COVID-19.

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Гонконзький "Діснейленд" призупиняє роботу через COVID

Так, парк оголосив, що тимчасово закриється з 7 до 20 січня 2022 року. Все через глобальний сплеск COVID-19 в країні.

Зазначається, що цей крок торкнеться тематичного парку, але не його курортних готелів.

Готелі залишатимуться відкритими з відрегульованим рівнем обслуговування,

– повідомляється на сайті.

Як відомо, обслуговування в ресторанах і місцях відпочинку в готелях буде налагоджено відповідно до останніх правил.

У повідомленні також сказано, що "до бронювання готелів, які припадають на цей період, буде застосовано особливий порядок".

Крім того, парк заявив, що ті люди, які забронювали квитки на час тимчасового закриття, матимуть можливість його відвідати – термін квитків продовжать.

Зауважимо, у листопаді гонконзький Діснейленд вже був ненадовго закритий після того, як у відвідувача виявили позитивний тест на коронавірус. Також його закривали на декілька місяців на початку пандемії, але знову відкрили в червні 2020 року з запобіжними заходами.